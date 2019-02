"Gesprekken met Bale gaan meer in gebaren, hij spreekt alleen Engels"

Marcelo kijkt met een uitstekend gevoel terug op de samenwerking met Zinédine Zidane, die driemaal op rij met Real Madrid de Champions League won.

Volgens de Braziliaanse linksback hadden de twee een goede band met elkaar ontwikkeld in de tijd dat Zidane het voor het zeggen had bij Real Madrid. "Hij en ik hadden een geweldige relatie met elkaar en we spraken elke dag. Hij was geïnteresseerd en verdedigde mij, wanneer dat nodig was", blikt Marcelo terug op de samenwerking met de legendarische Fransman, die na zijn vertrek uit Madrid werd opgevolgd door Julen Lopetegui. Inmiddels staat de Argentijn Santiago Solari voor de groep.



Zidane was volgens Marcelo, die woensdagavond vermoedelijk in actie komt tegen Ajax in de Champions League, een trainer voor wie hij een stapje extra zette. "Hij was goed voor me en heel professioneel. Ik deed alles voor hem: rennen, vechten, zelfs geblesseerd spelen". Het vertrek van de 108-voudig Frans international zag Marcelo dan ook niet aankomen. "Het was vreemd, want de meesten van ons hadden niet door dat hij zou gaan. Alles was meer dan goed en het was voor mij echt een schok", zegt Marcelo tegenover Marca .



Niet alleen Zidane trok de deur achter zich dicht, ook Cristiano Ronaldo vertrok uit Madrid. "Ik had een innige band met Cristiano en zijn familie", vervolgt de 30-jarige, sinds 2007 speler van De Koninklijke. "Het is normaal om een beetje verdrietig te zijn als iemand vertrekt met wie je negen jaar hebt gevoetbald, net als dat het jammer is dat Kiko Casilla weg is." Met Gareth Bale gaan de gesprekken volgens Marcelo wat minder ver. "Dat gaat meer in gebaren, omdat hij alleen maar Engels spreekt. Of we zeggen dingen als 'hallo' en 'goede wijn'", besluit Marcelo.