Gesprek met Ten Hag schepte duidelijkheid: "Ik kan deze kans niet laten lopen"

Maximilian Wöber heeft woensdag zijn transfer naar Sevilla afgerond.

De twintigjarige verdediger sloot zich in de zomer van 2017 aan bij Ajax, maar laat de club na anderhalf jaar dus alweer achter zich. De Oostenrijker laat op de site van Forza Sports Group weten dat hij met veel plezier terugkijkt op zijn tijd in Amsterdam.

"Amsterdam en Ajax zitten voor altijd in mijn hart. Amsterdam voelt echt als thuis. Ik heb bovendien een hele speciale band met een groot deel van de selectie. Het team is met iets heel moois bezig dit seizoen. Ik ben blij en trots dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren", aldus Wöber, die eerst wordt gehuurd door Sevilla alvorens hij komende zomer definitief van club wisselt.



De jongeling vond het geen gemakkelijk keus om te vertrekken bij Ajax, dat momenteel op de tweede plek staat in de Eredivisie met twee punten achterstand op PSV. "Maar na gesprekken met Erik ten Hag en Sevilla was het duidelijk dat ik deze fantastische kans niet kan laten lopen. Ik wens het team veel succes. Ik weet zeker dat ze PSV gaan pakken en kampioen worden!"



Wöber, afkomstig van Rapid Wien, is blij dat Ajax hem de kans heeft geboden om zich verder te ontwikkelen. "Wat mij betreft is Ajax dan ook de beste club om als jonge speler naartoe te gaan." Nu focust de verdediger zich op zijn nieuwe avontuur bij Sevilla en wil hij bij de Spaanse club 'van grote waarde' zijn. "De filosofie en speelstijl van de club passen goed bij mij."