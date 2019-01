Geruchtencircuit: Wat speelt er rondom de Europese topclubs?

Goal volgt ook het geruchtencircuit op de voet en houdt je op de hoogte van het laatste nieuws uit Engeland, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk.

De transfermarkt is nog tot 31 januari open en Goal houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de twintig grootste clubs uit de vijf topcompetities. Wie slaagt er nog in om een versterking op te halen en wie vist achter het net? In dit overzicht lees je het laatste transfernieuws:

'Barcelona gaat strijd aan voor handtekening Emerson'

Barcelona is bepaald niet de enige ploeg die zich wil versterken met Emerson. De twintigjarige rechtsback van Atletico Mineiro staat volgens Mundo Deportivo op de radar bij dertien verschillende clubs. uit heel Europa.

Zijn zaakwaarnemer laat weten dat ook Liverpool, Arsenal, Watford, Juventus, Internazionale, Sampdoria, Sassuolo, Borussia Dortmund, Lille, Valencia, Betis, Porto en Shakhtar Donetsk zijn pupil graag in januari willen contracteren.

'Arsenal laat Ramsey mogelijk toch in januari gaan'

Het is nog steeds mogelijk dat Arsenal meewerkt aan een winterse transfer van Aaron Ramsey, zo verwacht The Independent. Nu lijkt een transfervrije transfer in de zomer naar Juventus het meest waarschijnlijk.

Als de Gunners er echter in slagen om Denis Suarez (Barcelona) en James Rodriguez (Bayern München) te huren, zou men bereid zijn om de Welshman nu tegen een kleine vergoeding naar Turijn te sturen.

'Barcelona bevestigt gesprek met De Jong'

Een delegatie van Barcelona onderhandelde afgelopen donderdag met Frenkie de Jong en zaakwaarnemer Ali Dursun, zo bevestigt Éric Abidal op een persconferentie. De technisch secretaris weet dat de Ajacied ook naar clubs als Paris Saint-Germain en Manchester City kan en hoopt hem uit handen te houden van de concurrentie.

De Fransman zegt al het mogelijke te hebben gedaan om dat te bewerkstelligen. "Je zou het de speler moeten vragen. Hij weet van de belangstelling van veel clubs en zal zelf een beslissing nemen. We kunnen, net als de rest, alleen maar afwachten.” Ajax verlangt naar verluidt 75 miljoen euro voor de begaafde middenvelder.

'Ferguson pleit voor vaste aanstelling Solskjaer'

Ole Gunnar Solskjaer kan op steun rekenen van Sir Alex Ferguson. De Noorse interim-trainer van Manchester United presteert uitstekend, maar weet nog niet of hij een vaste aanstelling gaat krijgen.

In de wandelgangen wordt Tottenham-trainer Mauricio Pochettino genoemd als favoriete opvolger, maar clubicoon Ferguson zou de clubleiding gezegd hebben dat Solskjaer de juiste man is, aldus The Independent .

'Atlético Madrid aast op transfervrije Herrera'

Atlético Madrid hoopt de ploeg komende zomer goedkoop te kunnen versterken met Hector Herrera. Mundo Deportivo meldt dat de Spaanse topclub hem nauwgezet volgt.

De ervaren middenvelder van Mexico en FC Porto is komende zomer transfervrij en is daarmee een interessante optie voor veel grote clubs uit Europa.

'Pavard mogelijk in januari al naar Bayern München'

Bayern München maakte eerder deze maand Benjamin Pavard voor 35 miljoen euro te nemen van VfL Stuttgart. Per 1 juni maakt hij de overstap, maar mogelijk wordt dit vervroegd naar januari.

​L'Equipe meldt dat de Duitse topclub hem pusht om nu al over te stappen. Stuttgart wilde eerst niet meewerken, maar heeft nu een opvolger aangetrokken in de persoon van Ozan Kabak.

'Engelse topclubs azen op directieleden van Ajax'

Arsenal meldde maandag dat meesterscout Sven Mislintat gaat vertrekken en de Gunners zijn hierom op zoek naar een nieuwe man om goede transfers te realiseren. Oud-speler Marc Overmars wordt door Engelse media getipt als interessante kandidaat.

Voor Edwin van der Sar is er ook een optie om te verkassen naar de Premier League, aldus The Independent. De Engelse krant schrijft dat men bij zijn voormalig werkgever Manchester United zoekt naar een director of football en de legendarische doelman zou met zijn ervaring bij Ajax in het profiel passen.

'Juve moet eerst speler lozen voor komst Darmián'

Juventus heeft er vertrouwen in dat het Matteo Darmián deze maand over kan nemen van Manchester United, maar moet wel eerst de bezem door de eigen selectie halen.

Tuttosport claimt dat de Italiaanse kampioen de overbodige Leonardo Spinazzola wil verhuren om plek te maken voor de Italiaanse international. Naar verluidt ziet Bologna dit als mooie kans.

'Arsenal heeft Italiaanse doelman op de korrel'

Arsenal overweegt om Juventus-keeper Emil Audero komend seizoen aan te trekken als opvolger van Petr Cech, die zijn afscheid heeft aangekondigd.

Lees beneden verder

De 22-jarige Italiaan heeft een aflopend contract in Turijn en de gerenommeerde journalist Gianluca Di Marzio meldt dat de Gunners hem nauwgezet volgen.

'Vincent Janssen kan Spurs verruilen voor China'

Oranje-international Vincent Janssen kan zijn voormalig Tottenham Hotspur-ploeggenoot Mousa Dembélé achterna richting de Chinese Super League, zo claimt The Sun.

De in Londen uit de gratie geraakte Nederlander maakt ondanks blessures en afwezigen geen enkele aanspraak op speeltijd in de hoofdmacht. De club werkt graag mee aan een vertrek.