Gerrard voorkwam transfer Suárez naar Arsenal: "Je bent daar niet beter af"

Luis Suárez stond in de zomer van 2013 om het punt om Liverpool in te ruilen voor Arsenal.

De Uruguayaanse aanvaller vertelt bij Otro dat Steven Gerrard ervoor zorgde dat hij een overstap naar the Gunners op het laatste moment weigerde. De ex-Ajacied bleef op Anfield en vertrok een jaar later voor ruim tachtig miljoen euro naar .

Suárez maakte in de winter van 2011 de overstap van naar en kende een bewogen periode bij zijn nieuwe club. Hij scoorde aan de lopende band, maar kwam vaak negatief in het nieuws door zijn gedrag op het veld. De aanvaller bejegende -verdediger Patrice Evra op een racistische manier en beet tijdens een wedstrijd tegen in de arm van Branislav Ivanovic. Suárez wilde weg bij Liverpool en Arsène Wenger had wel oren naar zijn komst. deed naar verluidt een bod van £40,000,001, waardoor de ontsnappingsclausule van de speler geactiveerd zou worden.



Liverpool wilde niet meewerken aan een vertrek en Suárez koos voor een langer verblijf bij de Engelse topclub, dankzij de woorden van Gerrard. "We plaatsten ons voor de , maar dat seizoen eindigde niet goed. Ik stond op het punt om naar Arsenal te gaan en toen zei Steven: 'Ik beloof dat als je dit jaar blijft, je volgend jaar naar Bayern, Barcelona of zal gaan. Blijf bij ons, want je bent niet beter af bij Arsenal.' Na dat gesprek met Gerrard vertelde ik aan mijn zaakwaarnemer dat ik mijn besluit had genomen en wilde blijven. Zijn woorden overtuigden me op dat moment. Die woorden kwamen van iemand die om mij gaf, iemand die mij kende. Het waren woorden van een echte aanvoerder."



Suárez bleef nog een jaar en scoorde in het seizoen 2013/14 31 keer in de Premier League. Barcelona was overtuigd en haalde hem naar het Camp Nou. Op het WK in Brazilië liet de Uruguayaans international zich echter opnieuw van zijn slechtste kant zien. In de groepswedstrijd tegen Italië beet hij in de schouder van Giorgio Chiellini. Desonanks drukte Barça de deal door. Door een schorsing van de FIFA kon de aanvaller pas na vier maanden zijn eerste wedstrijd spelen voor de Spaanse grootmacht.