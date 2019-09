Gerrard signaleert zwakte bij Feyenoord in aanloop naar Europa League-duel

Feyenoord begint de groepsfase van de Europa League donderdagavond met een uitwedstrijd tegen Rangers FC.

De Schotse topclub staat onder leiding van Steven Gerrard, die een duidelijk beeld heeft van de Rotterdammers. "Er zit jeugd in de ploeg en daardoor zit er frisheid en fitheid in het elftal", zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Gerrard in aanloop naar het duel met .

"Ik heb ook gezien dat de jongens in fases wat wegzakken. Ik wil dat mijn team op de juiste momenten toeslaat", stelt de manager van Rangers. Jaap Stam, trainer van Feyenoord, werkte in Engeland voor Reading.

"Hij heeft de moeite genomen om weer naar Engeland te verhuizen en om hier te werken als trainer. Daar heb ik wel respect voor. Ik heb zijn Reading-team ook best vaak bekeken, daardoor heb ik ook een aardig beeld van hoe hij zijn elftallen laat voetballen."

"Feyenoord bouwt van achteruit op, uit en thuis. Jaap heeft zijn opleiding in Nederland gehad in een typical Dutch way. Daarmee bedoel ik dat hij uitgaat van balbezit, dat hij wil dat zijn team domineert en dat hij zal proberen om je op bepaalde delen van het veld met veel spelers vast te zetten", gaat Gerrard verder.

Hij vindt het interessant om te zien of Stam op Ibrox voor hetzelfde spel gaat kiezen. "Maar hij gaat sowieso over de grond voetballen en zal niet voor een bombardement door de lucht kiezen."

"Ik heb er alles aan gedaan om een selectie te bouwen die op twee fronten aardig uit de voeten kan. Maar we komen van ver en ik realiseer me heus wel dat het een flinke klus wordt tegen Feyenoord. We zijn de underdog, maar no way gaan wij met nul punten eindigen in deze groep", besluit Gerrard.

Rangers is het seizoen in de Schotse Premiership begonnen met twaalf punten uit vijf wedstrijden. De enige nederlaag in de competitie werd tot dusver geleden tegen aartsrivaal Celtic, dat op Ibrox met 0-2 te sterk was.