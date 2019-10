Gerrard: "Had het geweldig gevonden om onder hem voor Liverpool te spelen"

Steven Gerrard verliet Liverpool in de zomer van 2015 voor Los Angeles Galaxy, enkele maanden voor de komst van Jürgen Klopp naar the Reds.

De huidige manager van Rangers FC had graag onder Klopp gespeeld bij en Gerrard vraagt zich dan ook af of hij Anfield niet een jaar te vroeg heeft verlaten. "Ik heb tijdens mijn actieve loopbaan altijd veel nagedacht", vertelt Gerrard in gesprek met Sky Sports.

"Had ik langer bij Liverpool moeten blijven? Had ik mijn contract bij Liverpool met een jaar moeten verlengen? Misschien was dat een goede keuze geweest. Wellicht had ik onder Klopp wel af en toe mijn opwachting kunnen maken als gewone speler van de selectie."

"Die gedachten spelen weleens door mijn hoofd, al heb ik altijd met mijn volle verstand beslissingen genomen", gaat Gerrard verder met zijn terugblik. "Ik ben erg trots op mijn loopbaan bij Liverpool, net zoals ik trots ben op wat ik tot nu toe heb bereikt als manager."

"Daar doe ik mijn uiterste best voor en ik wil blijven leren en groeien. Dan zie ik wel waar deze reis mij uiteindelijk brengt." De oud-middenvelder van Liverpool trad in 2018 aan als manager van Rangers FC, waar zijn contract doorloopt tot medio 2022.

"Maar natuurlijk zijn er altijd van die momenten. Stel dat ik langer bij Liverpool was gebleven en dan Jürgen Klopp tegen het lijf was gelopen. Dan had ik misschien wel als invaller voor tien of vijftien minuten van waarde kunnen zijn", peinst hij.

"Daar heb ik zeker over nagedacht en dat had ik ook geweldig gevonden", zo besluit Gerrard, die in dienst van Liverpool tot 710 wedstrijden kwam en onder meer de en de UEFA Cup veroverde.