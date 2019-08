Gerbrands voelt mee met PSV-supporters: "Maar het heeft grote voordelen"

Het nieuwe speeltijdstip in de Eredivisie van zondag om 20:00 uur valt bij de meeste voetbalsupporters niet in goede aarde.

-directeur Toon Gerbrands begrijpt de kritiek van de fans, maar benadrukt vooral dat het significante voordelen heeft voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

PSV speelde afgelopen zondag op het door supporters vervloekte tijdstip bij . "Als we om kwart voor vijf hadden gespeeld in Almelo, had de selectie de avond ervoor weg gemoeten", verdedigt Gerbrands bij PSV TV . "Dat was weer een extra dag geweest en het scheelt een dag in trainingskamp. We zijn al bijna altijd weg vanwege die Europese wedstrijden, dus het heeft voor ons echt grote voordelen."

De algemeen directeur heeft wel begrip voor de kritiek van supporters. "Het is een dilemma. Ik begrijp best dat een aantal mensen daar kritiek op heeft en denk: moet dat nou? Maar we hopen dat het eraan bijdraagt dat we Europees voetbal gaan spelen. Dat is de enige reden", besluit Gerbrands.

PSV speelde eerder tegen (1-1) en Heracles Almelo (0-2) op zondag om 20:00 uur en over anderhalve week volgt tegen opnieuw een wedstrijd op dat tijdstip.

Komend weekend heeft PSV vrijaf gekregen, om zich optimaal te kunnen richten op de play-offs in de tegen Apollon Limassol.