Gerbrands: "Iedereen begreep dat hij weg zou gaan bij een goed bedrag"

Luuk de Jong verliet PSV afgelopen zomer voor Sevilla, nadat de spits vijf jaar lang in het shirt van de Eindhovenaren had geacteerd.

De aanvaller groeide in de loop der tijd uit tot boegbeeld van de club, zo beaamt Toon Gerbrands. De directeur geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat hij De Jong de transfer naar Spanje gunde.

De Oranje-international, die maandag tijdens het Voetbalgala de Zilveren Schoen in ontvangst nam, heeft in de afgelopen vijf jaar een belangrijke rol gespeeld bij , beaamt Gerbrands.

"Vijf jaar volmaken bij PSV, dat is in de huidige periode uniek. Het was ook de periode dat het weer ging lopen, na vijf jaar geen landskampioen te zijn geworden. Hij heeft daar onderdeel van uitgemaakt", aldus de sportbestuurder.

De Jong, die in totaal drie keer kampioen werd met PSV, werd door zijn goede prestaties in Eindhoven in de afgelopen jaren vaak in verband gebracht met een uitgaande transfer.

Dienstverbanden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Mexico passeerden de revue, maar De Jong bleef PSV uiteindelijk trouw. Afgelopen zomer kwam het wel tot een transfer, aangezien flink wilde betalen voor de aanvaller.

"Toen Sevilla voor hem kwam, begreep iedereen dat hij weg zou gaan bij een goed bedrag, daar waren afspraken over gemaakt. Dit is hem van harte gegund", zegt Gerbrands over 'voorbeeldprof' De Jong.

"Ook wanneer het niet altijd hosanna is, blijft hij doorwerken. Dat bouwt krediet op bij coaches en maakt dat hij altijd levert. Als je dat doet, kun je er bijna van uitgaan dat het goed komt."