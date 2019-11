Gerbrands doet op Twitter beroep op PSV-fans: "Iedereen voelt de urgentie"

Toon Gerbrands heeft via Twitter een oproep gedaan aan de supporters van PSV om achter het team van trainer Mark van Bommel te blijven staan.

Het woord crisis is in Eindhoven gevallen na de aanhoudende tegenvallende resultaten. De achterstand in de op koploper is opgelopen tot acht punten, terwijl in de met 4-1 werd verloren van LASK Linz.

Bij een overwinning in Oostenrijk had zich geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. Het liep echter anders, waardoor de Eindhovenaren een nieuwe klap te verwerken hebben gekregen. PSV wist de laatste vijf wedstrijden niet te winnen. De ploeg van Van Bommel ging drie keer onderuit en speelde twee keer gelijk.

De trainer zocht donderdagavond naar oorzaken voor de slechte resultaten. "Er zijn verklaarbare redenen voor dat we een paar keer niet winnen. Blessures, rode kaarten, een paar spelers die er niet bij zijn. Dat is zo, maar je moet wel reëel zijn: dan kun je niet vijf keer niet winnen", aldus Van Bommel tegen FOX Sports .

Nu de resultaten achterblijven en de concurrentie wegloopt, hoopt Gerbrands dat de achterban achter PSV blijft staan. "Het is duidelijk dat er veel emotie en betrokkenheid is van allerlei kanten naar aanleiding van de recente resultaten van PSV. Intern voelt iedereen de urgentie", schrijft hij op Twitter.

"Er wordt echt alles aan gedaan om het tij te keren. Hoe lastig het ook voelt, maar we hebben juist nu alle steun nodig." Voordat de interlandperiode aanbreekt neemt PSV het zondagmiddag in Tilburg op tegen .