Gerbrands: "Als wij een maatregel nodig vinden, nemen we die"

PSV leek tot een aantal weken geleden nog de voornaamste uitdager van Ajax in de Eredivisie.

De Eindhovenaren maken echter een dramatische serie door, met uitschakeling in de en een achterstand van dertien punten in de competitie op de koploper tot gevolg. Trainer Mark van Bommel is er vooralsnog niet in geslaagd om zijn ploeg weer aan het draaien te krijgen, maar lijkt op korte termijn niet te hoeven vrezen voor zijn baan.

Algemeen directeur Toon Gerbrands legt woensdagmiddag in gesprek met het Algemeen Dagblad uit waarom Van Bommel ondanks de dramatische resultaten nog altijd op zijn post zit: "Omdat een directie heeft die alleen beslissingen neemt die in het belang zijn van de club."

"Dat belang overstijgt mij, dat overstijgt John de Jong (technisch manager, red.), Mark van Bommel, wie dan ook", vertelt de bestuurder. Gerbrands merkt dat er bij de buitenwacht sprake is van een 'afrekencultuur', maar weet ook dat er van hem zorgvuldigheid, integriteit en leiderschap wordt verwacht in zijn beslissingen.

"Als wij denken dat welke maatregel dan ook zorgt dat het huidige tij keert, dan nemen we die. Of het nou in de spelersgroep is, of de hoofdcoach betreft of de directie, dat maakt niet uit. Op dit moment is het zo dat we met de huidige trainer en de huidige staf op weg gaan naar de volgende wedstrijd. Punt", gaat hij verder.

Gerbrands beaamt dat er bij PSV geen sprake is van een 'ontslagcultuur' en dat Van Bommels voorganger Phillip Cocu ook meerdere grote crises overleefde. Toch wil hij wel duidelijk maken dat het niet zo rustig is in het Philips Stadion als het wellicht van buitenaf lijkt.

"Je hoort en leest: het is zo rustig daar bij PSV. Nou, het is helemaal niet rustig. Integendeel. Wij snappen echt wel dat de huidige prestaties niet PSV-waardig zijn. Maar juist ómdat elke situatie anders is, beslis je ook anders."

In de interne gesprekken en analyses wordt verder niets en niemand gespaart, zo vervolgt Gerbrands. De directeur wil zich echter ook niet laten verleiden tot het nemen van beslissingen 'voor de bühne': "We leven van week naar week, ik kan nu niet verder kijken dan Fortuna komende zaterdag. Meer krediet hebben we op dit moment simpelweg niet."

In de winterse transferperiode zou een aantal aankopen Van Bommel mogelijk weer wat lucht kunnen verschaffen en Gerbrands sluit niet uit dat zijn club in januari de markt opgaat: "Als we in de winterstop iets nodig vinden, aankopen dan wel verkopen, dan kijken we daarnaar."

"Financiële ruimte? Die is er, ja. Alleen: zou je kopen, dan moeten het stabiele aankopen zijn die er direct staan. En die je ook nog een paar jaar hier houdt. Zo wordt er gekeken."