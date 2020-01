Gerbrands: "Al die columnisten zitten nu zelf in Qatar, dat is altijd wel grappig"

Toon Gerbrands heeft zich opnieuw verdedigd voor het trainingskamp dat PSV heeft belegd in Qatar.

Volgens de algemeen directeur van de Eindhovenaren is de trip vanwege de ideale omstandigheden in de oliestaat te verantwoorden. "Wij maken de keuze om op dat gebied sport en politiek niet door elkaar heen te laten gaan", zegt Gerbrands tegenover Omroep Brabant.

De nationale voetbalploeg van de Verenigde Staten annuleerde zijn geplande trainingskamp in Qatar, nadat deze week de spanningen tussen Amerika en Iran hoog opliepen. Voor Gerbrands echter geen reden om hetzelfde te beslissen met .

"Wij hebben natuurlijk grote verantwoordelijkheid en wij zoeken helemaal uit hoe dat in elkaar steekt. Een Amerikaanse ploeg daarheen sturen is heel wat anders dan als Nederlandse club daarheen gaan, dat verschil is heel groot", zegt de directeur.

PSV kwam vorig jaar via de inmiddels ontslagen trainer Mark van Bommel voor het eerst in Qatar. "Via Mark van Bommel en zijn connectie met , dat daar ook was, zijn we daar terechtgekomen."

"Het zijn allemaal fantastische omstandigheden. Dit jaar, en dat is altijd wel grappig met dit soort dingen, zouden wij helemaal niet naar Qatar gaan, maar naar de Verenigde Arabische Emiraten, dat is een totaal ander land."

"Daar waren we uitgenodigd en konden we ook een toernooi spelen, maar dat ging twee maanden geleden net voor tijd niet door. Dan moet je op zoek naar een alternatief", zegt Gerbrands, die een aantal foutieve berichten over PSV de wereld uit wil helpen.

Lees beneden verder

"Qatar wilde ons graag hebben. Wij betalen het overigens zelf, we krijgen er geen geld voor, we spelen ook niet in WK-stadions, allemaal dingen die ik links en rechts gelezen heb. Dat is allemaal niet correct. We hebben er zelf voor gekozen om daarheen te gaan vanwege de omstandigheden."

Gerbrands voelt er niets voor om een statement te maken door niet naar Qatar te gaan. "Daar kan iedereen iets van vinden. Er worden columns over volgeschreven en iedereen heeft er een mening over."

"Vind ik prima, maar als je je in dat gebied van discussie gaat begeven, kun je je afvragen: waar kun je wel heen en waar kun je niet heen? En al die mensen die die columns schrijven, zitten daar nu wel. Dat is ook altijd wel grappig. Ze kunnen zelf ook een statement maken, maar dat doen ze niet", sneert de directeur.