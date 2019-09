Gerard Piqué op het matje geroepen na kritische uitspraken in de media

Gerard Piqué moet maandag op het matje komen bij Barcelona-president Josep Maria Bartomeu, zo weten Mundo Deportivo en TV3 te melden.

De 32-jarige verdediger liet zich na afloop van de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen kritisch uit over het bestuur van de Catalanen. Bartomeu wil naar verluidt graag tekst en uitleg voor de kritische teksten van Piqué.

"We moeten een eenheid vormen. En daarmee bedoel ik iedereen, dus ook de fans en het bestuur. We weten hoe de club werkt en wie de artikelen schrijft, ook al zetten ze misschien niet hun naam erboven", zo tekenden verschillende Spaanse media op uit de mond van Piqué.

De verdediger leek te refereren aan een artikel in Mundo Deportivo , waarin gesteld werd dat bepaalde sterspelers bij privileges zouden hebben en zelfs invloed uitoefenen op beslissingen van de clubleiding.

"We willen geen ruzie. Het is de bedoeling dat we op het veld zoveel mogelijk winnen. We hopen dat niemand probeert om ruzies uit te lokken of conflicten te zoeken die niet bestaan. Iedereen moet de club steunen. Als je dat niet doet, zullen we elkaar alleen maar pijn doen", aldus Piqué, die van mening zou zijn dat men met dit artikel onrust zou willen creëren in de kleedkamer. Bartomeu wil graag opheldering van de verdediger over zijn uitspraken, daar hij ook kritisch was over de voorbereiding van Barcelona op het nieuwe seizoen.

"De voorbereiding is absoluut niet bevorderlijk geweest voor een goede start van het seizoen. We hebben heel veel gereisd en weinig getraind", sprak Piqué dinsdag na de 2-1 overwinning van Barcelona tegen . "Dat idee leeft bij meer spelers en mede daarom hebben we ons topniveau nog niet weten te bereiken. Het is niet alleen voor Lionel Messi een moeizaam begin geweest."