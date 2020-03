Gerard Piqué: "Een van de slechtste Real Madrid-teams aller tijden"

Gerard Piqué betreurt de nederlaag van Barcelona zondag bij Real Madrid.

De 2-0 nederlaag in het Santiago Bernabéu betekent dat de aartsrivaal de dans in LaLiga leidt, met één punt meer dan de Catalanen en nog twaalf speeldagen te gaan: 56 om 55 punten.

"We vertrekken met een zuur gevoel", erkende de verdediger van los Azulgrana na afloop. "Dit is teleurstellend, maar we zijn niet terneergeslagen. We hadden hier een goed resultaat kunnen boeken. In de eerste helft controleerden wij de wedstrijd en zag ik één van de slechtste -teams aller tijden in het Bernabéu."

"In de tweede helft verloren we de controle over de wedstrijd echter én ook veel ballen op onze eigen helft", somde Piqué op. "We werden teruggedrongen en uit een ongelukkige situatie ontstaat de 1-0. Een verloren kans? Ja, Real Madrid maakte in de eerste helft geen goede indruk."

"Dat is geen kritiek jegens Real Madrid. Iedere club heeft zo zijn problemen en ook wij zitten niet in een ontzettend goede fase. Maar we hebben de kans laten liggen om hier een klap op de tafel te geven."

"Het seizoen is nog lang", zo benadrukte Piqué. "We hebben hier verloren omdat we veel balverlies hebben geleden en Real Madrid komt sterker uit deze wedstrijd. We moeten werken aan datgene waar we na rust in tekort zijn geschoten."

Frenkie de Jong blikte in gesprek met Barça TV terug op de wedstrijd. "Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen en we moeten tot het einde blijven strijden", vertelde de Nederlander aan het officiële clubkanaal.

"Een vervelende avond. Verliezen is nooit leuk, en zeker niet een Clásico. We verdienden meer, zeker op basis van de eerste helft. Maar na rust was Real Madrid beter."

"Ze zetten ons goed onder druk en we speelden niet meer zo comfortabel als in de eerste helft. We moeten vertrouwen blijven houden in onze kwaliteiten én het winnen van de landstitel. De achterstand bedraagt slechts een punt."