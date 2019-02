Gerard Piqué baalt van 'vreemde criteria': "Sergio Ramos ontsnapte"

Barcelona en Real Madrid speelden woensdag in de eerste wedstrijd van het tweeluik in de Copa del Rey met 1-1 gelijk.

Spelers van beide Spaanse grootmachten zijn van mening dat een beter resultaat haalbaar was voor hun ploeg. "Een 1-1 gelijkspel is teleurstellend voor ons", zegt doelman Keylor Navas, die de voorkeur kreeg boven Thibaut Courtois, geciteerd door AS .

"We kwamen op voorsprong en we kwamen in een positie waarin we dachten dat het genoeg was om te winnen. We hoopten de nul te houden. Nu wordt het lastig, want het kan nog alle kanten op. Ik ben God dankbaar dat ik startte. Ik moet genieten van dit moment en alles blijven geven voor deze club", besluit Navas na afloop van de kraker in het Spaanse bekertoernooi.



Gerard Piqué baalt enigszins van het optreden van scheidsrechter Miguel Lahoz. "Hij hanteerde vreemde criteria. We hebben ons aan hem moeten aanpassen. Over het algemeen had hij wel een goede wedstrijd, moet ik zeggen. Sergio Ramos ontsnapte aan een tweede gele kaart, maar wat kunnen we er nog aan veranderen?", aldus de verdediger van Barcelona tegenover Marca .



Malcom maakte namens Barcelona de gelijkmaker. De Braziliaan heeft het naar zijn zin bij de Catalaanse topclub en voelt weinig druk. "Ik ben kalm en heb weinig zenuwen, net als toen ik hier aankwam", wordt de aanvaller geciteerd door SPORT . "Ik heb de laatste tijd niet veel gespeeld, maar heb wel veel zelfvertrouwen. Ik zal hard blijven werken en mezelf moeten blijven verbeteren."