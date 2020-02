Gerard Piqué: "Alles deed hem behoorlijk pijn, dus ik geloof hem wel"

Het is de laatste tijd behoorlijk onrustig bij Barcelona.

Diverse Spaanse media kwamen vorige week met het bericht dat president Josep Maria Bartomeu een PR-bedrijf had ingehuurd om de reputatie van onder meer Lionel Messi, Xavi, Gerard Piqué, Josep Guardiola en Carles Puyol te beschadigen via social media.

ontkende de beschuldigingen in alle toonaarden en Piqué gelooft dat Bartomeu inderdaad onschuldig is. "Het maakt mij niet zoveel uit. Uiteindelijk kan je toch niet controleren wat er op social media verschijnt, want iedereen kan daar zeggen wat hij of zij wil."

"Van wat ik heb gezien, geloof ik dat Bartomeu hier niks van wist. We hebben een bijeenkomst gehad en alles deed hem behoorlijk pijn, dus ik geloof hem wel. Het is iets dat is uitgekomen, viraal ging en daarna opgelost is."

"Alles wat niet voetbalgerelateerd is, doet ons alleen in de toekomst pijn", zo tekent AS op uit de mond van Piqué op de persconferentie in aanloop naar het -duel tussen en Barcelona.

"We proberen ons werk te doen en weten dat we een grote verantwoordelijkheid dragen. De rust keert pas terug als we goede resultaten gaan behalen. Daarom is deze wedstrijd zo belangrijk, we mogen niet aan andere dingen denken. We moeten gefocust zijn, dit is een belangrijke week", gaat de verdediger verder.

Piqué wordt geconfronteerd met de uitspraak van Lionel Messi, die zei dat het team van Barcelona niet het niveau heeft om de Champions League te winnen. "In andere jaren hebben we deze fase van de Champions League bereikt als een van de favorieten, maar lukte het niet om het toernooi te winnen."

"Misschien zijn we nu niet de favoriet, maar we hebben een kans omdat we Barcelona zijn. Het is belangrijk dat we het stap voor stap doen. Het betekent dat we eerst tegen Napoli moeten spelen en dit tweeluik moeten overleven."

"In de afgelopen seizoenen is het voorgekomen dat we in deze fase van het toernooi goed in vorm waren, maar dat het later alsnog misging", stelt Piqué. "Ik heb nog niet met met Messi gesproken over het spelen in het San Paolo. Ik kan me voorstellen dat hij het leuk vindt, maar het belangrijkste is dat we de volgende ronde halen."

"Of ik Messi ooit voor Napoli zie spelen? Dat zou je aan hem moeten vragen, hij bepaalt zijn toekomst. Persoonlijk zie ik hem zijn carrière afsluiten bij ons."