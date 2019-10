'Geplaagde Mauricio Pochettino staat binnen selectie te boek als 'big brother''

Door de 2-7 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München wordt er de laatste dagen gespeculeerd over de toekomst van Mauricio Pochettino.

De Daily Mail schrijft zaterdagochtend dat de Argentijnse oefenmeester de laatste tijd steeds vaker verstek laat gaan op het trainingsveld van . Het is hem volgens de Engelse krant op de bijnaam big brother komen te staan.

Pochettino bekijkt de training naar verluidt het liefst binnen op televisiebeelden, waardoor de spelers van the Spurs hem big brother zijn gaan noemen.

In de spelersgroep wordt er gespeculeerd dat de oefenmeester de komende tijd meer zijn gezicht op het trainingsveld zal laten zien, als een cameraploeg komt filmen voor een documentaire op Amazon Prime.

Voor Tottenham staat zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen op het programma. "Dit is het moment waarop we bij elkaar moeten blijven. Ik accepteer alle meningen. Als je niet wint, hoort dat erbij. Niet alleen bij Tottenham, maar bij iedere club."

"Het is normaal dat de wedstrijd tegen Bayern de nodige onrust heeft opgeleverd", zegt Pochttino op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

"Uiteindelijk hebben we alleen maar een wedstrijd verloren. Ik twijfel er niet over dat we een manier gaan vinden om weer succesvol te zijn."

"In de afgelopen jaren hebben we het op praktisch iedere persconferentie over mijn toekomst gehad. Omdat we erover blijven praten, hoop ik dat ik hier nog minimaal vijf jaar ga spenderen", stelt de Argentijnse oefenmeester.

Tottenham werd eerder dit seizoen ook al geëlimineerd in de EFL Cup, nadat het in de League Two uitkomende Colchester United na het nemen van strafschoppen te sterk was.