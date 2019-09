Geplaagde Cocu ziet aanvoerder wegvallen na 'alcoholgerelateerd incident'

Derby County presteert slecht en ook buiten het veld stapelen de problemen zich op voor manager Phillip Cocu.

Spelers Tom Lawrence en Mason Bennett werden eerder deze week namelijk gearresteerd na een nachtelijk verkeersongeval en ook aanvoerder Richard Keogh lijkt betrokken te zijn geweest bij het incident.

The Telegraph meldt donderdagmiddag dat de drie op dinsdagavond na een, door de club goedgekeurd, stapavondje op weg terug waren naar huis toen de Range Rover van Lawrence in botsing kwam met een lantaarnpaal. De politie was al snel ter plaatse en besloot vervolgens om Lawrence en Bennett in hechtenis te nemen wegens rijden onder invloed.

Lees beneden verder

Keogh zat op de achterbank van de auto en is niet helemaal ongeschonden uit het ongeval gekomen. De 33-jarige verdediger heeft zijn pols gebroken, terwijl hij ook zijn knie bezeerd heeft bij de botsing. Derby heeft inmiddels bevestigd dat Keogh de rest van het seizoen uitgeschakeld is met een ernstige knieblessure als gevolg van een 'alcoholgerelateerd incident'.

Derby heeft zelf een intern onderzoek ingesteld naar het ongeval en Lawrence en Bennett worden volgende maand in de rechtbank verwacht om tekst en uitleg te geven.

De politie van Derbyshire liet woensdag zelf via een korte verklaring al weten de twee gearresteerd te hebben en voegt toe dat naast de Range Rover van Lawrence ook een Mercedes bij het incident betrokken was.