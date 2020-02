Geplaagd Barça treedt naar buiten met dramatisch nieuws voor Dembélé

De blessure van Ousmane Dembélé blijkt veel ernstiger dan gedacht.

Maandagmiddag meldde dat de aanvaller een terugslag in zijn herstel heeft gekregen en een dag later wordt duidelijk hoe groot de schade is.

In een officieel statement bevestigt de club dat de hamstring in het rechterbeen van Dembélé volledig is afgescheurd. Hij staat daardoor langdurig buitenspel, al doet de club geen voorspelling over de precieze duur van de absentie.

In 'de komende uren' bepaalt Barcelona wat voor Dembélé de beste vervolgstap is, zo schrijft de club. De 22-jarige aanvaller ontbreekt al sinds eind november met zijn hamstringkwetsuur.

Hij was maandag wel van de partij op de training, maar moest deze sessie voortijdig staken vanwege 'ongemakken' aan zijn dijbeen.

Het was de bedoeling van Barcelona om Dembélé donderdag in de kwartfinale van de tegen Athletic Club zijn rentree te laken maken, maar dat behoort niet meer tot de mogelijkheden.

AS ging ervan uit dat de afwezigheid van Dembélé nog twee extra weken in beslag zal nemen. Die schatting zal flink naar boven bijgesteld moeten worden: een gescheurde hamstring houdt voetballers normaliter maandenlang buitenspel.

Daardoor staat ook deelname aan het EK op de tocht voor de Fransman. Het nieuws komt als een grote tegenvaller voor trainer Quique Setién, aangezien de keuzes voorin al beperkt zijn. Met het vertrek van Carles Pérez naar zwaaide Barcelona afgelopen week bovendien nog een aanvaller uit.

Behalve Dembélé staat ook Luis Suárez aan de kant met blessureleed. Eerder op de dinsdag schreef ESPN dat Lionel Messi eigenlijk ook niet volledig fit is. Volgens de sportzender kampt de Argentijn met een blessure aan het dijbeen.

Mede door de dunne spoeling voorin kiest Setién ervoor om Messi toch op te stellen. Setién beschikt met Messi, Ansu Fati en Antoine Griezmann over slechts drie inzetbare aanvallers. Barcelona staat in LaLiga op de tweede plek en is verwikkeld in een titelstrijd met , dat drie punten voorsprong heeft.