Genoa maakt met ontslag Andreazzoli weg vrij voor Thiago Motta

Genoa heeft Aurelio Andreazzoli ontslagen. De trainer wordt op straat gezet vanwege tegenvallende resultaten in de Serie A.

Italiaanse media zijn ervan overtuigd dat Thiago Motta de nieuwe trainer wordt van Genoa. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat de oud-middenvelder van onder maar Paris Saint-Germain zijn handtekening zet.

Het ontslag van Andreazzoli hing al een aantal dagen in de lucht. Afgelopen weekend ging Genoa nog met 5-1 onderuit tegen . Het was de druppel die de emmer deed overlopen.

De club is terug te vinden op een teleurstellende negentiende plaats en met een nieuwe trainer aan het roer hoopt men op betere tijden. Volgens Sky Italia waren Francesco Guidolin, Massimo Carrera en Davide Nicola in de race, maar zal Thiago Motta de nieuwe trainer worden.

De in Brazilië geboren Motta kwam op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van en brak door in de hoofdmacht. De voormalig verdedigende middenvelder speelde later voor , Genoa en .

Met de club uit Milaan won hij in 2010 de . Twee jaar later vertrok hij naar Paris Saint-Germain, waar zijn loopbaan ten einde kwam. Vorig seizoen was hij trainer van Onder-19.