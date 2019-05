"Gemiste kans dat Ajax het niet al heeft weten te beslissen"

Ajax klopte Tottenham Hotspur dinsdag met 0-1, maar de Amsterdammers kregen goede kansen om meer doelpunten te maken.

"Vooraf is 0-1 uit bij Tottenham natuurlijk een geweldig resultaat. Als je de wedstrijd ziet vond ik het echter een gemiste kans van dat ze het niet al hebben beslist", vertelt Kenneth Perez bij FOX Sports. "Ik vond Ajax zoveel beter dan Tottenham, met name in de eerste helft. In de tweede helft zette Tottenham druk en was er ruimte voor Ajax. Daar hadden ze van kunnen profiteren. Ajax tikte Tottenham in de eerste helft van het kastje naar de muur."



Pérez genoot bovendien van het optreden van Hakim Ziyech en noemt de spelmaker 'een van de beste spelers aan de kant van Ajax': "Ik ben vaak kritisch op Ziyech, maar ik vond hem een goede wedstrijd spelen. Niet alleen maar vanwege de assist, maar ook om hoe vaak hij de bal van Danny Rose afpikte en daardoor een aanval begon. Ik vond hem erg goed spelen."



Jimmy Floyd Hasselbaink bekeek het duel in Engeland en de oud-spits merkte dat er daar voorafgaand aan de wedstrijd werd gedacht dat Tottenham van Ajax zou winnen. De stemming in de Engelse media is na de nederlaag van the Spurs echter omgeslagen: "Ze hebben nu heel veel respect voor die jonge jongens. Ze zeggen dat Tottenham voetballes heeft gehad en dat hebben ze ook gehad in het eerste halfuur."



"Ajax deed het toen ook erg goed. En wat je ook kan zeggen over de tweede helft, Tottenham was beter, maar ze hebben niet gescoord. Ze hebben ook weinig gecreëerd en dit is wel de halve finale van de . Je gaat hier niet winnen met alleen goed voetbal. Soms moet je ook bikkelen en dat hebben ze gedaan. Ze hebben de nul gehouden en moeten nu zorgen dat ze dat in Amsterdam ook kunnen handhaven."