Gemiddelde salaris in Eredivisie stijgt voor vijfde jaar op rij

Het gemiddelde jaarsalaris voor spelers in de Eredivisie is het afgelopen seizoen gestegen naar 291.000 euro.

Zo meldt de federatie van betaald voetbalorganisaties (FBO). Vorig seizoen was het gemiddelde salaris van -spelers 281.000 euro, terwijl de gemiddelde vergoeding in 2017 nog op 278.000 euro lag. Het is voor het vijfde jaar op rij dat het gemiddelde stijgt.

In 2010 lag het gemiddelde salaris het hoogst. Een speler verdiende toen gemiddeld 335.000 euro. In 1995 werd voor het eerst een berekening gemaakt en toen kwam het gemiddelde loon uit op een bedrag van omgerekend 68.000 euro. Lang niet alle spelers in de Eredivisie komen aan een bedrag van 291.000 euro. Doordat met name en , maar ook clubs als , en riante salarissen uitdelen, wordt het gemiddelde omhoog gebracht.



De salarisgegevens van de FBO zijn bepalend voor het vaststellen van het bedrag dat voetballers die van buiten de Europese Unie komen minimaal moeten verdienen bij hun komst naar de Eredivisie. Voor spelers van 18 en 19 jaar die niet over een Europees paspoort beschikken, ligt dit bedrag nu op 218.000 euro per jaar. Spelers van 20 jaar of ouder dienen minimaal 436.202 euro te verdienen.