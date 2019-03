Gemengde reacties in Rotterdam: "Dat lijkt op de ArenA"

Feyenoord maakt nog steeds plannen voor een nieuw stadion, maar wat sommige fans betreft blijft Feyenoord City nog even op de plank liggen.

Maandag werden de schetsen van het nieuwe stadion gepresenteerd en dat leidde tot gemengde reacties bij de Rotterdamse gemeenteraadsleden. "Ik zit niet vanaf 1998 in het stadion om nu geconfronteerd te worden met een ArenA 2.0", vertelt Kevin van Eikeren voor de camera van RTV Rijnmond.



Van Eikeren zit namens de PvdA in de gemeenteraad van Rotterdam. Hem valt direct iets op aan de tekening. "De stalen dakconstructie lijkt wel op de Johan Cruijff ArenA, dat is redelijk waardeloos. Ik hoop dat ze die zorg kunnen wegnemen, of nog wat extra impressies maken om te laten zien dat het niet op het stadion van Ajax lijkt. De hoofdbestanddelen van de nieuwe stad zitter erin: beton, glas en staal. Dat vind ik mooi", zegt Van Eikeren.



❓ | Wat is de stand van zaken in het dossier rondom #FeyenoordCity? Dat kun je in dit bericht lezen. Verder zijn hier interviews met architect David Gianotten, projectleider Frank Keizer en stadiondirecteur Jan van Merwijk terug te vinden. https://t.co/Hm7anJncdH — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 4 maart 2019

Ook voor Robert Simons van Leefbaar Rotterdam is Feyenoord City nog wel even wennen. "Je bent zo gewend aan De Kuip en dit is net wat hoekiger, maar die veranda langs het water spreekt me wel aan." Simons ziet echter wel een probleem. "De vraag of het binnen het budget kan blijven is nu het belangrijkste. De bouwkosten stijgen de pan uit en ik heb er nog niet genoeg zicht op of ze dat onder controle hebben."Eind vorig jaar werd al groen licht gegeven aan het voortzetten van het ambitieuze project, dat Feyenoord in 2023 een hypermoderne thuishaven aan de Nieuwe Maas moet bezorgen. Een deel van de supporters blijft echter liever in De Kuip en heeft dit seizoen al een aantal acties op touw gezet. Via het manifest ‘Stop Feyenoord City’ hopen zij de plannen van hun club te dwarsbomen.