Gemeente Enschede en ABN AMRO helpen FC Twente voor 18,5 miljoen

De gemeente Enschede wil vijf miljoen euro kwijtschelden en negen miljoen van de gemeentelijke lening van in totaal zeventien miljoen een 'achtergesteld' karakter geven. Zo hoeft de koploper van de bij dit deel van de lening geen rente en aflossing meer te betalen, zo weet TC Tubantia te melden.

De ABN AMRO is ook bereid om mee te denken. De bank neemt genoegen met terugbetaling van 1 miljoen van de totale schuld van 5,5 miljoen euro. Zodoende reiken de gemeente en ABN AMRO de club voor in totaal 18,5 miljoen de hand. Wethouder Eelco Eerenberg legt uit dat men deze handreiking doet, omdat sponsors veertien miljoen euro willen investeren in de club.



De gemeente had de schuld ook kunnen omzetten in aandelen, maar weigerde dit. "Omdat wij vinden dat je als gemeente met overheidsgeld niet in voetbalclubs moet zitten. Sterker nog: we willen er het liefst helemaal uit, maar dat kan nu nog niet", zegt Eerenberg. De Tukkers zijn momenteel 'technisch failliet' doordat de schulden veel hoger zijn dan de bezittingen.



'De schuldsanering is noodzaak, omdat de lasten voor rente en aflossing voor de club te hoog zijn om levensvatbaar te zijn', aldus de lokale krant. Vanaf afgelopen zomer is de schuld van 57 miljoen al teruggebracht naar 50 miljoen. Door de recente kwijtscheldingen verdwijnt er nu dus wederom vele miljoenen schuld van de balans bij FC Twente.