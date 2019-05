Gemeente Amsterdam begint maandag met voorbereiden van Ajax-huldiging

Ajax kan de titel haast niet meer ontgaan nu het met een ronde te gaan drie punten meer heeft dan PSV en ook een veel beter doelsaldo kan overleggen.

Indien zich woensdagavond definitief verzekerd van het landskampioenschap, worden de Amsterdammers een dag later op het Museumplein gehuldigd. De gemeente Amsterdam heeft deze locatie bevestigd aan AT5 en laat weten dat de voorbereidingen maandag van start zullen gaan. Ajax kroonde zich zondagmiddag officieus tot kampioen van Nederland.

De Amsterdammers wisten zelf met 4-1 te winnen van , terwijl met 1-0 verloor op bezoek bij . Het betekent dat Ajax met nog één wedstrijd te gaan een voorsprong van drie punten op de Eindhovenaren heeft, terwijl het verschil in doelsaldo veertien treffers bedraagt. Daardoor kan Ajax de titel eigenlijk niet meer ontgaan op de laatste speelronde, als in Doetinchem de tegenstander is.



Indien er niks geks gebeurt op de laatste speeldag, wordt Ajax een dag later op het Museumplein gehuldigd. De festiviteiten zullen om 16.00 uur beginnen, zo weet AT5te melden. "De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) hecht aan een feestelijke huldiging voor alle supporters van Ajax maar zeker ook aan een veilig verloop. Hoewel het pas woensdag definitief duidelijk is of Ajax het landskampioenschap verovert, is het noodzakelijk om op maandag te starten met de voorbereidingen in verband met de openbare orde en veiligheid", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten aan de omroep.



Omwonenden en ondernemers worden door de gemeente via ‘verschillende kanalen’ op de hoogte gebracht. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, liet eerder al weten dat een huldiging op het Museumplein voor haar 'geen taboe' was. "De laatste keer dat er feest was op het Museumplein is het nogal uit de hand gelopen en is er nogal wat schade geweest. We zijn in gesprek. We zijn aan het nagaan of je dat beheersbaar kunt krijgen. Alle partijen moeten meewerken."