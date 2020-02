Gelson Martins wacht schorsing van acht maanden na bizarre rode kaart

De kans is groot dat het seizoen van Gelson Martins al voorbij is.

Het doorgaans goed ingevoerde RMC Sport weet dinsdag namelijk te melden dat de vleugelaanvaller van een schorsing van liefst acht maanden boven het hoofd hangt.

Dit naar aanleiding van zijn rode kaart afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Olympique (3-1 nederlaag). Martins verloor het hoofd zaterdagavond na ongeveer een halfuur voetballen.

De 24-jarige Portugees reageerde woedend toen zijn ploeggenoot Tiemoué Bakayoko een directe rode kaart ontving van scheidsrechter Mikael Lesage, vanwege een harde tackle op Romain Philippoteaux.

Martins gaf Lesage een duw en kon vervolgens ook zelf inrukken. Nadat Lesage Martins de rode kaart had getoond, deelde de aanvaller weer een duw uit aan de arbiter.

De tuchtcommissie van de Franse competitie zal donderdag bijeen komen, waarna duidelijk zal worden hoelang Martins moet brommen.

Franse media voorzien echter het ergste voor de vleugelspeler van AS Monaco: onder meer RMC Sport rekent, gebaseerd op 'goed ingevoerde' bronnen, op een schorsing van liefst acht maanden.

Mocht daadwerkelijk een schorsing van acht maanden volgen voor Martins, dan zit het seizoen van de Portugees er nu al op.

Dat zou een hard gelag zijn voor AS Monaco, want Martins is een vaste waarde bij de huidige nummer dertien van de .

Van de 22 mogelijke competitiewedstrijden speelde hij er dit seizoen 21, waarvan 20 als basisspeler. Daarin wist hij vier doelpunten te maken.