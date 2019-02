Geloof is terug bij Real Madrid: "We kunnen Barcelona inhalen"

Real Madrid is bezig aan een opmars in La Liga en Sergio Ramos heeft dan ook nog alle vertrouwen in een landstitel voor zijn club.

Real boekte zaterdag een belangrijke overwinning op bezoek bij stadsrivaal Atlético Madrid: 1-3. Los Blancos zijn daardoor Atlético gepasseerd op de ranglijst en de achterstand op koploper Barcelona is nog vijf punten. Real moet nu hopen dat de Catalanen zondag in Bilboa punten verspelen tegen Athletic Club.



Aanvoerder Ramos benadrukte na afloop dat er nog veel punten te verdelen zijn. "De titelstrijd ligt nog helemaal open. Iedere ploeg kan het je moeilijk maken, zoals we in de eerste seizoenshelft hebben gezien. We hebben nog steeds hoop en we gaan ervoor vechten om het Barcelona heel moeilijk te maken, ondanks dat ze een belangrijke voorsprong hebben", sprak de Spanjaard tegen beIN Sports.



Ramos was tegen Atlético één van de doelpuntenmakers. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld en we gaven de tegenstander weinig ruimte." Keeper Thibaut Courtois is het met hem eens. "Het was een moeilijk duel, maar we wisten hoe we Atlético moesten verslaan. Sinds de wedstrijd tegen Barcelona hebben we een goed gevoel."



Real Madrid speelde woensdag met 1-1 gelijk tegen Barça in de halve finales van de Copa del Rey. De return in de Spaanse hoofdstad is op 27 februari. Drie dagen later ontmoeten beide grootmachten elkaar ook in La Liga, maar eerst staat voor komende dinsdag de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma.