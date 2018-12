Gelekt audiofragment Nainggolan zorgt voor ophef: "Het is een puinhoop hier!"

Er is een mysterieus audiofragment gelekt op sociale media waarin Radja Nainggolan zou klagen over zijn huidige situatie bij Internazionale.

De middenvelder, die disciplinair geschorst is voor het duel met Napoli, domineert al dagenlang de Italiaanse sportpers en nu zou een relaas van Nainggolan een nieuw hoofdstuk zijn in zijn verslechterde relatie met de club en de fans.

"Mamma mia, ze denken allemaal dat ik klaar ben. Ik heb altijd alles gegeven op het veld en heb altijd gezwegen. Maar als enkele fans van Inter dan mijn kont komen kussen, kunnen ze oprotten. Aangezien ik goed bevriend ben met Francesco Totti, kan hij misschien aandringen op mijn terugkeer (naar AS Roma, red.). Het is een puinhoop hier! Zal ik stampij schoppen?", zo klinkt het in het bericht.



De oorsprong en context van het fragment is voorlopig onbekend, maar het zorgt desalniettemin voor ophef. Het voorval betekent het zoveelste incident omtrent Nainggolan in korte tijd. De Belg zou onlangs voor 150.000 euro zijn beroofd in een casino en werd ook voor 100.000 euro beboet nadat hij herhaaldelijk te laat op de training verscheen, waarbij hij ook disciplinair werd geschorst.



Volgens Mediaset had Nainggolan recent ook ruzie met enkele leden van de harde kern van Inter in een discotheek na het puntverlies tegen Chievo. De vrouw van Nainggolan heeft op Instagram verteld dat zij en haar gezin wordt bedreigd: "Laat me één ding zeggen: alle beledigingen en bedreigingen naar mij en mijn dochters zijn werkelijk waar walgelijk!", zo schrijft Claudia Lai.



Naar verluidt is de situatie van Nainggolan bij Inter onhoudbaar geworden. La Gazzetta dello Sport meldt dat de Italiaanse club overweegt om de routinier na een halfjaar alweer te verkopen. Inter, dat eigendom is van de Chinees Steven Zhang en ook moet denken aan de regels inzake Financial Fair Play, zou dan vooral denken aan een deal met een Chinese club.