'Gekkenhuis' in Spanje: 'verraad, verbazing en woede' vieren hoogtij

De wisseling van de wacht bij Spanje houdt de gemoederen flink bezig.

De Spaanse voetbalbond RFEF maakte dinsdag bekend dat bondscoach Robert Moreno per direct wordt vervangen door Luis Enrique, die na enkele maanden afwezigheid vanwege privéomstandigheden weer van de partij is. Sport, Marca en AS melden dat Moreno absoluut niet blij is met de gang van zaken en op voet van oorlog leeft met zowel Luis Enrique als bondsvoorzitter Luis Rubiales.

"Gekkenhuis", zo vat AS de situatie bij de bond samen. Moreno had graag door willen gaan bij de nationale ploeg, ook al was hij ook van mening dat Luis Enrique zijn plek als bondscoach mocht terugkrijgen. Moreno hoopte mede door de goede prestaties op een contractverlenging, maar Rubiales weigerde hem publiekelijk te steunen. Toen Moreno doorkreeg dat hij meteen zou worden vervangen, nam hij op emotionele wijze afscheid van de selectie van La Roja.

Moreno, die na het met 5-0 gewonnen duel met Roemenië niet met de pers sprak, heeft naar verluidt inmiddels advocaten naar de bond gestuurd om de samenwerking officieel te laten beëindigen. Volgens AS en Marca laat Luis Enrique de technische staf intact, behalve Moreno, die mag vertrekken. Sport stelt dat Moreno 'verrast, gekwetst en boos' was na het bericht van Rubiales.

De ex-bondscoach baalde niet van het feit dat hij niet naar het EK ging, maar hekelde de wijze waarop de deal tussen de bond en Luis Enrique zo snel tot stand kwam én dat er niets werd gecommuniceerd naar hem toe.

Het is momenteel onduidelijk hoe Moreno en Luis Enrique naar elkaar kijken, zo melden de Spaanse media. Eerstgenoemde Spanjaard zou zich enorm verraden voelen door zijn 'vriend', die naar verluidt eveneens niets liet blijken aan Moreno.