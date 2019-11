Gekkenhuis in Mestalla: Chelsea is gebrekkig, maar zeer vermakelijk

De Londenaren zorgen dit seizoen voor topvermaak in de Champions League, nadat de 4-4 tegen Ajax werd vervolgd met een 2-2 bij Valencia.

Na de bizarre wedstrijd op Stamford Bridge bewijst het spektakelstuk in Mestalla dat 's -campagne niets anders is dan opwindend.

Het was natuurlijk zeer lastig om de amusementswaarde van de 4-4 tegen te overtreffen, maar de 2-2 op bezoek bij kwam woensdagavond aardig in de buurt.

Dit was alweer zo'n clash in groep H die bij vlagen meer leek op een basketbalwedstrijd dan een voetbalwedstrijd. Beide teams gingen om de beurt vol in de aanval. Zoals Frank Lampard na afloop zei: "Het ging op en neer, wat we eigenlijk niet wilden."

Zulke gekke wedstrijden worden echter de norm onder de nieuwe manager.

Lampard's elftal is levendig, vol vechtlust en aanvallend bijzonder sterk. Tegelijkertijd is die onbevangenheid ook een gebrek, waardoor het nog leuker wordt om naar The Blues te kijken. Het draagt namelijk bij aan de tekortkomingen in de verdediging.

Chelsea is nog niet slim genoeg om de angel uit een belangrijke wedstrijd te halen. Niet gek natuurlijk, aangezien zo weinig basisspelers veel ervaring hebben op dit niveau.

Lampard is natuurlijk zelf ook iemand die nog aan het leren is. Hij speelde talloze grote wedstrijden als speler, maar als manager is hij relatief nog steeds een beginner. De Engelsman zal zich zeker afvragen of hij zich heeft vergist in een aantal van zijn verdedigende beslissingen in Mestalla.

Er was terechte kritiek op het optreden van Emerson van afgelopen zaterdag tegen , maar hem vervangen voor Reece James maakte de achterste linie nauwelijks sterker.

James en Cesar Azpilicueta stonden een paar keer volledig uit positie in een eerste helft waarin Rodrigo twee enorme missers produceerde, voordat Carlos Soler vijf minuten voor rust eindelijk de score opende namens de gastheer.

Chelsea maakte 108 seconden later al gelijk via een onwaarschijnlijke doelpuntenmaker. Mateo Kovacic produceerde zijn eerste treffer voor club of nationale ploeg sinds januari 2017. Een teken van hoe gek het nog zou worden.

Tammy Abraham werd vlak voor rust van het veld gedragen nadat hij aan een vreemd duel, waarbij hij landde op de benen van Ezequiel Garay, een heupblessure leek over te houden.

Kort na de pauze namen de Engelsen de leiding. Pulisic tikte de bal door de benen van Jasper Cillessen na het doorkoppen van Kurt Zouma en het leek wel een eeuwigheid te duren voordat de VAR het doelpunt goedkeurde.

In eerste instantie werd de treffer nog afgekeurd wegens buitenspel, maar na drie minuten analyseren werd er ineens een betere camerapositie gevonden waaruit bleek dat de beslissing moest worden teruggedraaid.

Na dat moment waren er nog 35 minuten te spelen, dus het kon bijna niet de laatste goal van de avond zijn geweest.

Andreas Christensen en Zouma incasseerden negen goals in de vier duels waarin ze het centrum van de Chelsea-defensie vormden; Valencia zou sowieso kansen gaan krijgen.

De Spanjaarden lieten een enorme mogelijkheid liggen toen Kepa zeer fraai een strafschop van Dani Parejo stopte, nadat José Gaya in de zestien was gevloerd door Jorginho.

Valencia leek door het verprutsen van al die kansen een beetje geluk nodig te hebben en dat kreeg het ook toen een voorzet van Daniel Wass in de 82ste minuut zo over Kepa in de verre hoek vloog.

Diep in blessuretijd had de thuisploeg zelfs de zege moeten pakken, maar Rodrigo faalde opnieuw in de afronding door de bal vanaf vijf meter voor het doel helemaal verkeerd te raken.

Lampard gaf na afloop toe: "We hadden bijna gewonnen, maar we verloren ook bijna. Ik ben over sommige delen van ons spel niet tevreden. We hebben te veel kansen weggegeven en we misten zelf ook veel kansen. Dat doen we momenteel best vaak, onze kansen niet benutten."

"Maar dat neemt niet weg dat zij ook veel mogelijkheden hadden. Ze kwamen te vaak in onze zestien. Mijn spelers verdienen complimenten voor hun vechtlust, maar soms moet je met wat minder risico spelen."

"Het is moeilijk om hier te spelen, dat weet ik nog van toen ik zelf speler was. Als het stadion zich tegen je keert, moet je zien te overleven. We hebben het nog in eigen hand."

Bij een thuiszege op over twee weken is Chelsea inderdaad geplaatst voor de achtste finales, ongeacht het resultaat bij Ajax - Valencia.

In theorie zou het geen al te moeilijke opdracht moeten zijn, want de Fransen zijn de zwakste ploeg in deze poule.

Maar zoals we dit seizoen al meerdere keren hebben gezien, heeft Chelsea kennelijk een onverzadigbare honger naar drama. Verwacht daarom het onverwachte!