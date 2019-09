Geïrriteerde Reus haalt uit: "Houd op met die bullshit"

Borussia Dortmund leverde zondag dure punten in tegen Eintracht Frankfurt, tot groot ongenoegen van Marco Reus.

BVB leek in de Commerzbank Arena de zege te pakken, totdat Thomas Delaney in de slotminuten een eigen doelpunt maakte: 2-2. Een verslaggever van Sky vroeg Reus na afloop of er iets mis is met de mentaliteit van Dortmund en die suggestie viel bij de Duitser helemaal verkeerd.

"Houd op met die bullshit over een 'gebrek aan mentaliteit'. Het is iedere week dezelfde shit", reageerde Reus. "Als je een voorsprong weggeeft tegen Frankfurt, gaat het niet om de mentaliteit. Het gaat om goed verdedigen en een voorsprong over de finish kunnen slepen."

"Ik weet niet hoe die gelijkmaker kon ontstaan. Uit een ingooi, geloof ik. Daar brachten we onszelf in gevaar", ging de middenvelder verder. "Dat mag gewoon niet gebeuren. Maar kom alsjeblieft niet aanzetten met dat mentaliteitverhaal!"

Trainer Lucien Favre was het met zijn pupil eens. "Dat heeft er niets mee te maken. Wij creëerden meer kansen om te scoren. Je kan niet negentig minuten lang een wedstrijd volledig domineren, dat is onmogelijk. En dat is overal zo, ik kijk ook andere wedstrijden."

komt zaterdagavond weer in actie, thuis tegen . De ploeg van Favre staat nu derde in de met tien punten uit vijf duels. heeft één punt meer en is koploper met dertien punten.