Geïrriteerde Conte: "Ik heb mensen horen zeggen dat hij een ezel was"

Internazionale wist maandagavond op bezoek bij Napoli met 1-3 te winnen en keert daarmee terug aan kop in de Serie A.

Fabio Capello, die als analist het duel bekeek, sprak na afloop over het feit dat i Nerazzurri erg gevaarlijk zijn vanuit de counter. Antonio Conte kreeg die woorden mee en is het niet bepaald eens met de 73-jarige oefenmeester in ruste.

"Statistieken interesseren me eigenlijk niet zoveel", zo begint Conte in gesprek met Sky Italia als reactie op zijn honderdste overwinning in de . De oefenmeester is zichtbaar geïrriteerd door de woorden van Capello.

"Ik moet lachen, want ik ben het niet met hem eens. Meneer Capello, waar heeft u het over? Counteren? Ik denk niet dat we alleen maar verdedigd hebben en vervolgens op de counter gokten, want we hebben geprobeerd om op een bepaald deel van hun eigen helft vast te zetten."



"Ik hoor mensen altijd zeggen dat we op de counter spelen, maar dit is een team dat precies weet wat er in balbezit gedaan moet worden", vervolgt de oefenmeester van .

"Iedereen weet wat hij op ieder moment in de wedstrijd moet doen. Gelukkig hebben onze tegenstanders meer respect dan de media lijken te hebben. Mensen zeggen dat we winnen omdat we ver achterover leunen en in de omschakeling toeslaan, maar dat is zeker niet onze aanpak."



"Natuurlijk is dit een belangrijke overwinning, want een bezoek aan Napoli is voor niemand makkelijk. Ze zijn de afgelopen jaren de belangrijkste uitdager van geweest, terwijl Inter op een grote afstand stond en het is belangrijk om dat gat dit seizoen te dichten", stelt Conte.

Lees beneden verder

"We hebben met karakter gespeeld, deze wedstrijd geeft ons meer vertrouwen. Zoals altijd hebben we lef laten zien door hoog druk te zetten en dan te verdedigen waar het nodig is. Er zijn risico's, want er kunnen gaten ontstaan. Maar dat hoort bij onze speelwijze. In sommige situaties hadden we het beter kunnen doen."



Romelu Lukaku was met twee doelpunten een van de grote uitblinkers aan de zijde van Internazionale. "Ik heb mensen horen zeggen dat Lukaku een ezel was. Het zijn allemaal dingen die ik nog niet zolang geleden heb gehoord."

"Het is gemakkelijk om nu lovend over hem te zijn, maar je moet het even vergelijken met een aantal weken geleden. Ik heb altijd gezegd dat Romelu een ruwe diamant is, voor Lautaro Martínez geldt hetzelfde."

"Die jongens zijn 26 en 22 jaar oud, nog altijd jong. Bij wilde ik Romelu al heel graag hebben, zelfs bij Juventus al. Nu kan ik de diamant eindelijk polijsten."