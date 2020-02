Geïmponeerde Alderweireld waarschuwt Bergwijn: "Hij gaat het merken"

Steven Bergwijn beleefde zondag een droomdebuut bij Tottenham Hotspur.

De ex-aanvaller van nam in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen de openingstreffer voor zijn rekening door de bal knap te controleren en meteen hard uit te halen.

Toby Alderweireld geeft aan dat de 22-jarige Oranje-international tot op heden een uitstekende indruk maakt bij the Spurs. "Vooral van zijn professionalisme was ik onder de indruk", wordt de verdediger van Tottenham geciteerd door het Algemeen Dagblad.

"Soms heb je jongens die in Nederland excelleren en dan hier heel naïef beginnen. Steven is heel nuchter, er zit een heel goede kop op. Ik ken hem nog niet zo goed, maar je merkt dat hij heel hard wil werken."

Alderweireld vertelt dat hij, Jan Vertonghen en Michel Vorm Bergwijn op zijn gemak proberen te stellen bij de Londenaren. "Nederlands praten voelt altijd prettig", zegt de Belg, die zag dat Bergwijn meteen zijn voeten liet spreken.

"Hij toonde aan het niveau aan te kunnen. Wij hebben een heel positieve groep. Als je normaal doet, hoor je er meteen bij", aldus de stopper, die zag dat Bergwijn moest uitvallen met kramp. "Hij gaat nog wel merken dat spelen in de Premier League iets anders is dan spelen in de ."

Josep Guardiola baalde flink van de goal van Bergwijn en zag het op dezelfde manier misgaan bij the Citizens. "We speelden weer goed, maar we hebben verloren", stelt de manager tegenover Sky Sports.

"Ze kwamen twee keer bij de goal en twee keer scoorden ze. Zo gaat het vaker bij ons dit seizoen. Het gaat er uiteindelijk om hoeveel doelpunten je maakt en hoeveel doelpunten je moet incasseren."

De Spaanse coach weigert zijn spelers verbaal aan te pakken. "Ik kan toch niet kritisch zijn als ze zo'n wedstrijd spelen? Na zo'n wedstrijd zou het een enorme fout van mij zijn om te zeggen hoe slecht ze waren, want het is niet waar."

"Ik ben van de filosofie dat je wedstrijden wint als je meer kansen weet te creëren dan je opponent. Het is alleen jammer dat het nu enkele keren niet is gebeurd", besluit Guardiola.