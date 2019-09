'Gefrustreerde Neymar zit er helemaal doorheen en is woest op PSG'

Neymar is diep bedroefd dat de transfer naar Barcelona is afgeketst.

De aanvaller van Paris Saint-Germain werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar zijn voormalig werkgever, maar de onderhandelingen tussen de clubs liepen op niets uit. Volgens Sport is Neymar diep teleurgesteld in de houding van .

'Naasten' van Neymar laten aan de krant weten dat de Braziliaan er helemaal doorheen zit. PSG legde in een eerder stadium enkele eisen op tafel en was op een gegeven moment bereid hieraan te voldoen. De Catalaanse grootmacht ging akkoord met een transfersom van 150 miljoen euro plus Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo en Ousmane Dembélé. Neymar was bereid zelf twintig miljoen euro over te maken aan PSG.

PSG weigerde echter alsnog de aanbieding, naar verluidt tot woede van Neymar. De aanvaller heeft het gevoel dat de club hem wil straffen voor zijn houding gedurende de transfersoap, aangezien de Franse grootmacht zowel in financieel als sportief opzicht geen reden heeft dit bod te weigeren, zo klinkt het. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi liet vlak voor het verstrijken van de deadline weten dat PSG akkoord zou gaan met een bod van driehonderd miljoen euro.

Neymar is volgens Sport op de hoogte van het feit dat Barcelona aan de eerdere eisen van PSG had voldaan, waardoor de aanvaller nu gefrustreerd achterblijft in Parijs. Overigens is het niet helemaal koek en ei tussen Barcelona en Neymar. Over enkele weken staan club en speler voor de rechtbank. Neymar klaagt Barcelona voor 26 miljoen euro aan, terwijl de Spaanse club de aanvaller aanklaagt voor 75 miljoen.

Dit betreft het geschil dat in 2017 ontstond toen Neymar zijn veelbesproken transfer naar PSG maakte. Neymar meent dat hij nog recht heeft op 26 miljoen euro tekengeld nadat hij vlak voor zijn vertrek naar Parijs een nieuw contract had getekend bij Barcelona. De Spaanse grootmacht stelt echter dat Neymar de afspraken in het contract niet heeft nageleefd en eist 75 miljoen.