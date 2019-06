Gefrustreerde Messi: "Het zou raar zijn als we er op deze manier uitgaan"

Argentinië stelde in de nacht van woensdag op donderdag andermaal teleur op de Copa América.

La Albiceleste speelden met 1-1 gelijk tegen Paraguay, waardoor de magere oogst na twee wedstrijden één punt is. Argentinië dreigt al in de groepsfase geëlimineerd te gaan worden, maar een enigszins gefrustreerde Lionel Messi houdt hoop op een vervolg van het toernooi.

"Ik zie een team dat ervan overtuigd is dat we de volgende wedstrijd zullen winnen. We moeten kijken waar we ons kunnen verbeteren. Eerlijk gezegd is het een beetje frustrerend dat we niet in staat zijn om te winnen. We moeten de volgende stap zetten. Vooraf wisten we dat het lastig zou worden, we zijn nog altijd op zoek naar de beste groep en het beste spel", gaf Messi te kennen in gesprek met verschillende Argentijnse media.



Tegen Paraguay kwam Argentinië op achterstand door een doelpunt van Richard Sánchez. Vanaf elf meter bepaalde Messi de eindstand op 1-1. "In de eerste minuten vond ik ons sterk aan de bal. Na het doelpunt hebben we het een beetje verpest. In de tweede helft hebben we alles op alles gezet en nog een gelijkspel uit het vuur gesleept", analyseert de aanvaller van . "Het team is aangeslagen, omdat we er telkens niet in slagen om te winnen. We weten dat de volgende wedstrijd gewonnen moet worden om de volgende ronde te bereiken."



Op de laatste speeldag neemt Argentinië het op tegen Qatar, van wie er in ieder geval gewonnen zal moeten worden. Indien de formatie van bondscoach Lionel Scaloni dan niet bij de eerste twee in de groep eindigt, is er nog een vangnet. De twee beste nummers drie bereiken ook de kwartfinale van de Copa América. "We weten dat we voor ons leven zullen spelen. Het zou raar zijn als we de groepsfase niet kunnen overleven, aangezien er praktisch drie teams doorgaan. Ik heb er geen twijfels over dat we het voor elkaar krijgen."