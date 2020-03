'Gefrustreerd' Vitesse is het helemaal zat en gaat in gesprek

Vitesse heeft aan de KNVB vragen gesteld en om opheldering gevraagd omtrent de recente beslissingen van de VAR.

Dat melden de Arnhemmers dinsdag via de officiële kanalen. De Eredivisionist is niet tevreden over enkele recente beslissingen van de videoscheidsrechter in bepaalde wedstrijden en verlangt duidelijkheid van de voetbalbond.

' wil de toegevoegde waarde van de VAR beslist niet in twijfel trekken, maar gezien de recente en bewezen foutieve beslissingen bij de uitwedstrijd tegen en de thuiswedstrijd tegen , is de club benieuwd hoe er consequenter kan worden omgegaan met arbitrale beslissingen.'

'De voetbalbond en club gaan hierover in gesprek', aldus de club in een statement. Bij het 2-1 verlies tegen PSV kregen de Arnhemmers via de VAR een strafschop tegen. De club werd daarna een penalty onthouden, terwijl PSV-middenvelder Pablo Rosario de bal met de hand toucheerde.

Meer teams

Tegen PEC Zwolle (4-3 nederlaag) kreeg de ploeg van Edward Sturing juist een strafschop tegen voor een handsbal en ook deze beslissing viel verkeerd bij velen bij Vitesse.

Lees beneden verder

"Hoewel we ons verlies uiteraard nemen, zijn we aantoonbaar benadeeld. Het wekt frustratie en irritatie in de hand als beslissende momenten nadelig uitpakken", zo laat algemeen directeur Pascal van Wijk weten op de clubsite.

"Temeer omdat zowel de dienstdoende arbiter als in een andere wedstrijd een KNVB-official achteraf allebei eerlijk aangaven dat er kapitale fouten zijn gemaakt."

"De insteek van de VAR is dat wedstrijden eerlijker verlopen. Wij zijn daarom voor de ontwikkeling van de VAR, maar dat er consequenter gehandeld dient te worden is meer dan eens gebleken."