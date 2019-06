'Gefrustreerd Barcelona hekelt 'arrogante houding' Matthijs de Ligt'

Matthijs de Ligt lijkt niet naar Barcelona te verkassen.

De verdediger van werd maandenlang in verband gebracht met de Catalaanse topclub, maar nu zou Paris Saint-Germain de beste papieren hebben om de Oranje-international in te lijven. Bronnen binnen melden aan Mundo Deportivo stellen dat De Ligt een ietwat arrogante attitude etaleert.

"Het probleem dat we met De Ligt hebben is zijn nederigheid", zo wordt een bron geciteerd door de Spaanse krant. 'Volgens sommige mensen van Barcelona die betrokken zijn bij de onderhandelingen heeft De Ligt niet de houding van een standaard negentienjarige die net erkend wordt in het elitevoetbal.' De enigszins arrogante houding van de Ajacied wordt echter niet alleen als negatief beschouwd.



'Zijn arrogante houding helpt hem namelijk ook om in het veld zonder angst te spelen tegen de beste spelers ter wereld. Het is dezelfde attitude die we zien bij bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé of Harry Kane.' Dat De Ligt Mino Raiola als zaakwaarnemer heeft ingeschakeld, zou daarom tekenend zijn voor de houding van de jonge verdediger van Ajax.



De Ligt verlangt een garantie dat hij net zoveel speelt als bij Ajax. Ook wil de stopper een hoger salaris dan Frenkie de Jong bij Barcelona. De grootmacht denkt echter dat De Jong meer invloed zal hebben op het spel van de Catalanen, waardoor men niet meegaat in de eisen. 'Niemand kan De Ligt garanderen dat hij onaantastbaar is. Dat moet je verdienen', zo klinkt het.