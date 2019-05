'Gefluister' over Harry Kane in Londen: "Je weet het nooit"

Harry Kane staat al weken aan de kant bij Tottenham Hotspur, maar er gaan geruchten dat hij de return tegen Ajax wellicht gaat halen.

Volgens De Telegraaf wordt 'gefluisterd' dat Kane wellicht inzetbaar is in Amsterdam. De aanvaller kampt met een enkelblessure en Tottenham heeft nog niets laten weten over zijn verwachte herstelperiode. "Son is er sowieso bij, maar van Harry weet ik het niet", reageert Toby Alderweireld. "Het wordt lastig, denk ik, maar je weet het nooit." Alderweireld kwam zelf in botsing met landgenoot Jan Vertonghen, wat leidde tot hevige bloedingen en uiteindelijk een wissel. "Jan is volgens mij wel oké, maar we moeten zien hoe hij zich herstelt."



Lasse Schöne schrok, toen hij Vertonghen bebloed op de grond zag liggen. De Belg werd na een behandeling aan de zijlijn weer het veld ingebracht, maar zijn rentree was van korte duur. "Ik vroeg de scheidsrechter ook waarom ze hem überhaupt weer lieten spelen. Het zag er niet lekker uit. In de rust heb ik navraag gedaan en het ging wel goed met hem, dus dat was fijn om te horen." In een eerste reactie aan Het Laatste Nieuws laat Vertonghen zelf weten dat hij niets heeft gebroken en geen hersenschudding overhield aan het incident.



Trainer Mauricio Pochettino benadrukt in de Engelse media dat hij niet betrokken was bij het besluit om Vertonghen nog kortstondig te laten spelen na zijn blessure. "Het was een besluit van de teamarts. Het is enorm belangrijk dat we de regels en het protocol volgen en dat heeft onze medische staf gedaan", verzekert hij. "Uiteindelijk moesten we hem wisselen, want hij voelde zich niet goed. Nu gaat het wel goed met hem. Het was een hevige klap, dus we moeten goed op hem blijven letten, maar op dit moment is hij oké."



Doelman André Onana, die ook bij de botsing betrokken was, noemt het incident 'heel erg jammer'. "Ik raakte de bal. Toen raakte ik hem op zijn hoofd. Het hoort bij mijn werk. Ik kon niks anders doen", vertelt hij aan AT5. Onana is bovenal blij met de overwinning en het houden van de nul. "We wilden er gewoon geen tegen krijgen. Daar was ik vol op gefocust. Ook de verdediging deed het goed, we verdedigden goed. We kunnen blij zijn. De nul houden doen we met zijn allen."