Geflirt met Feyenoord: "Een mooie club, het kan zeker een mooie optie zijn"

Nasser El Khayati staat voor zijn laatste contractjaar bij ADO Den Haag, maar het is niet zeker of de dertigjarige middenvelder daadwerkelijk blijft.

El Khayati werd in mei in de Turkse media in verband gebracht met , omdat hij de kampioenswedstrijd tegen Medipol bijwoonde. RTV Rijnmond werpt dinsdag de naam van van op, wat volgens de routinier een 'mooie optie' is.

"Feyenoord is zeker een heel mooie club. Het kan zeker een mooie optie zijn", opent El Khayati. De ADO-middenvelder geeft terloops zijn mening over de link met Galatasaray. "Garry Rodrigues (inmiddels speler van , red.) heeft daar gevoetbald en het was al lange tijd gepland dat als ze de kampioenswedstrijd zouden spelen, we daar heen zouden gaan. Dat was het. Uiteindelijk stond ik op het veld en had ik het shirtje aan, dan komen die dingen snel. Er was inderdaad wat interesse, maar het is nog niet concreet geworden. Dus om daar verder op in te gaan heeft weinig nut."



El Khayati is niet gebonden aan de en ziet een transfer naar een buitenlandse club wel zitten. "Een buitenlands avontuur is zeker een optie." De aanvallende middenvelder liet zich onlangs tegenover Omroep West al uit over de laatste stand van zaken op de transfermarkt. "Er zijn al wat mooie dingen langsgekomen, ik probeer daar eerlijk in te zijn, maar sommige moeten zich nog concreet melden bij ADO. En dan hopen dat iedereen blij is."



El Khayati speelt sinds januari 2017 voor ADO, dat hem eerst op huurbasis overnam van Queens Park Rangers. Een halfjaar later tekende hij een driejarig contract bij de Eredivisionist uit Den Haag. De middenvelder, die in Engeland ook voor Burton Albion uitkwam, staat op 36 doelpunten en 24 assists in 82 wedstrijden in het shirt van ADO.