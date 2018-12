Geen winters vertrek bij Feyenoord: "Tot nu toe is er niets gekomen"

Feyenoord bereikte donderdagavond mét Kenneth Vermeer op doel de kwartfinales van de KNVB Beker.

De keeper hield tegen FC Utrecht de nul en zag Tonny Vilhena de winnende treffer maken: 1-0. Het was voor de 32-jarige Vermeer pas zijn zesde officiële duel van het seizoen, daar Justin Bijlow de voorkeur als eerste doelman geniet.

"Natuurlijk wil je meer keepen, maar dat is op dit moment niet het geval", vertelde Vermeer na het bekerduel, in gesprek met Voetbal International . "Ik heb mijn focus, je weet nooit wat er kan gebeuren. Als ik er moet staan, probeer ik er ook te staan voor het team." Vermeer kan naar eigen zeggen maar één ding doen om proberen meer te spelen. "Het enige wat je kan doen, is presteren."



"Er moet eerst interesse zijn om verder te kijken en iets moet je aanspreken", vervolgde de doelman. "Tot nu toe is er nog niets gekomen. Dus ik hoef me daar niet druk om te maken." Vermeer is echter niet tevreden met zijn huidige situatie binnen de selectie. "Je bent sportman en je wil spelen. Maar op dit moment speelt er niets en kan ik er ook niet over praten."



Vermeer kreeg afgelopen zomer van Giovanni van Bronckhorst te horen dat Bijlow het seizoen als eerste doelman zou beginnen. De twaalf jaar jongere doelman kampte deze voetbaljaargang met blessureleed, waardoor Vermeer toch nog twee Eredivisie-duels keepte. Het contract van Vermeer met Feyenoord loopt medio 2020 ten einde.