'Geen weg meer terug: Sporting eist 105 miljoen euro van Atlético Madrid'

Sporting Portugal stapt naar de rechter en zal 105 miljoen euro eisen van Atlético Madrid, zo meldt A Bola donderdagochtend.

De rechtsgang heeft alles te maken met de overstap van Gelson Martins in de afgelopen transferperiode, van Sporting naar Atlético. Het is voor de club van Marcel Keizer een laatste redmiddel om nog een geldbedrag over te houden aan de transfer.

Atlético meldde in eerste instantie de aanvaller op transfervrije basis overgenomen te hebben van Sporting. Martins was eerder dit jaar, net als onder meer Bas Dost, slachtoffer van een aanval van hooligans op het trainingscomplex van os Leões en stuurde daarna aan op een nietigverklaring van zijn nog doorlopende contract. Atlético profiteerde hiervan door de rechtsbuiten binnen te hengelen. Daar liet Sporting het echter niet bij zitten.



In september claimde A Bola dat beide clubs overeenstemming hadden bereikt over een eenmalige betaling van dertig miljoen euro van Atlético aan Sporting. Op die manier zou een rechtsgang worden vermeden; voorzitter Frederico Verandas van Sporting hoopte de zaak snel achter zich te laten. Inmiddels is er echter 'geen weg meer terug' en wordt een rechtszaak voorbereid, aldus de sportkrant.



Een laatste gesprek tussen beide clubs leverde woensdag niets op. De juridische afdeling van Sporting verzamelt op dit moment de benodigde documentatie om Atlético voor de rechter te slepen. Daarbij zou Sporting om en nabij de 105 miljoen euro eisen. Martins had een transferclausule van 100 miljoen euro in zijn contract staan, maar voormalig Sporting-preses José de Sousa Cintra liet in een eerder stadium weten dat de club met 45 miljoen euro al genoegen zou hebben genomen.