Geen uitsupporters bij Klassiekers na terugtrekking Feyenoord

Feyenoord werkt niet langer mee aan plannen met betrekking tot het mogelijk maken van meereizende supporters bij de Klassiekers met aartsrivaal Ajax.

De Rotterdamse club laat dinsdagmiddag via de officiële kanalen weten dat het het toelaten en meenemen van uitsupporters na meerdere incidenten bij jeugdwedstrijden 'onverantwoord en maatschappelijke onacceptabel' acht.



De club heeft de afgelopen tijd samen met , supportersverenigingen, burgemeesters en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam gewerkt aan een plan dat het meereizen van uitsupporters onder normale omstandigheden mogelijk had moeten maken. Het doel van die gesprekken was om met ingang van komend seizoen weer te beginnen met het toelaten van fans van de uitspelende club.



wijst echter naar de wedstrijd tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 van een ruime week geleden, toen familieleden van Feyenoord-spelers op De Toekomst werden belaagd door Ajax-supporters. Tijdens een wedstrijd tussen het Amsterdamse Swift en SC Feyenoord, de amateurtak van de club, vonden een week daarvoor bovendien ook al incidenten plaats. Zo was er sprake van ernstige spreekkoren en werden de ruiten van de Feyenoord-bus ingegooid. De politie moest er uiteindelijk aan te pas komen om de gemoederen weer tot bedaren te brengen.



Feyenoord is hierdoor tot de conclusie gekomen dat 'het punt nog niet genaderd is dat erop vertrouwd kan worden dat wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord onder normale omstandigheden kunnen verlopen indien daar ook uitsupporters bij zijn'. De club heeft inmiddels de andere betrokken partijen op de hoogte gesteld van de beslissing en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb onderschrijft het standpunt van de club. De sinds 2009 geldende situatie dat uitsupporters Klassiekers niet kunnen meemaken blijft daardoor voorlopig van kracht.