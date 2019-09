Geen twijfels over Ajax-aankoop: "David Neres had ook zes maanden nodig"

Ajax telde tijdens de afgelopen transferwindow 12,5 miljoen euro neer om Razvan Marin over te nemen van Standard Luik.

De 23-jarige Roemeense middenvelder kent nog geen al te succesvolle start in Amsterdam en moest het de afgelopen wedstrijden stellen met een plaats op de reservebank.

Landgenoot George Ogararu, die tussen 2006 en 2010 onder contract stond bij , is ervan overtuigd dat Marin uiteindelijk zal slagen bij de Amsterdammers.

"Razvan moet iets dieper spelen, waar hij uiteindelijk in de positie komt om te scoren. Deze start bij Ajax heeft ook invloed op zijn ontwikkeling bij de nationale ploeg", zegt Ogararu in gesprek met Digi Sport.

Marin had tijdens de voorbije interlandperiode wel een basisplaats bij de nationale ploeg van Roemenië, die speelde tegen Spanje (1-2 nederlaag) en Malta (1-0 zege). "Hij zit in een periode van verandering, waarin hij zich moet aanpassen. Dat moeten we niet vergeten."

"Voor iedere speler is zo'n periode anders. Het hangt ook af van het vertrouwen dat een trainer je geeft. Ik heb bij Ajax twee maanden nodig gehad om me aan te passen, maar daarin was de rol van de trainer (Henk ten Cate, red.) heel belangrijk", gaat de oud-verdediger verder.

Ogararu werkt tegenwoordig als directeur profvoetbal en scouting bij het Roemeense FC Viitorul, maar volgt zijn oude club Ajax nog op de voet. "David Neres heeft er zes maanden over gedaan om zijn plaats te vinden bij Ajax."

"Nu is hij een van de beste spelers. Ik denk dat Marin zich veel sneller zal aanpassen, ook al kent hij een lastig begin", gaat Ogararu verder.

Ianis Hagi werd de voorbije zomer ook gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar verruilde Viitorul uiteindelijk voor . "Hij verdient meer vertrouwen. In de wedstrijden die hij voor Genk heeft gespeeld, heeft hij absoluut invloed uitgeoefend."