Geen topspits en een zwakke mentaliteit - Wat Chelsea mist in de Engelse titelstrijd

De Premier League is bijna halverwege en één blik op de ranglijst zegt voldoende: de titelstrijd gaat tussen twee clubs en Chelsea hoort er niet bij.

Na zeventien speelronden staat Chelsea al elf punten achter op koploper Liverpool en de harde realiteit is dat Maurizio Sarri de hele tijd gelijk heeft gehad. Hij waarschuwde de fans na een indrukwekkende seizoenstart dat zowel Liverpool als Manchester City een stap verder zijn dan zijn eigen spelersgroep.

De Italiaan meldde dat na een reeks van achttien wedstrijden zonder nederlaag in alle competities, maar de laatste weken is het verval groot. Aangezien Engeland zes topteams heeft, is het al een hele strijd om vierde te worden en Chelsea bevindt zich op dit moment op de vierde plaats, dankzij een beter doelsaldo dan Arsenal.

Sommigen noemden de uitspraak van Sarri toen pessimisme. Realisme was een beter woord geweest. De ploeg heeft twee problemen en die lichtte hij er net als voorganger Antonio Conte moeiteloos uit.

Zwakke mentaliteit

Op een willekeurige dag kan Chelsea iedereen verslaan. Zowel Manchester City en Liverpool hebben dat dit seizoen al ondervonden, maar de echte kunst is om elke week zo'n prestatie op de mat te kunnen leggen. Daar gaat het mis voor Chelsea. Ze hebben niet dezelfde killersmentaliteit als de twee topfavorieten en dat breekt hen nu lelijk op.

Zelfs de allergrootste teams hebben slechte dagen, maar Chelsea verliest nu van ploegen waar het jarenlang wel van won en dat baart iedereen met een blauw hart zorgen. In november begon het fundament scheurtjes te vertonen en dit weekend won Leicester City terwijl het al meer dan achttien jaar niet met drie punten vertrok van Stamford Bridge.

Gestolen was het allerminst, want het sterke wedstrijdplan van Claude Puel pakte briljant uit en maakte het surplus aan balbezit en kansen van Chelsea onschadelijk. Jamie Vardie scoorde kort na rust als enige en liet Sarri als een gebroken man achter.

"Ik denk dat we 55 minuten erg goed gespeeld hebben", sprak de Italiaan. "Na de tegentreffer gaven we een rare reactie en niet op de juiste manier bovendien. We speelden niet langer als een team, maar als elf andere spelers. Het was heel raar."

"Ik denk dat we dat beter hadden kunnen doen. We hoefden alleen maar te blijven spelen zoals we eerder in het duel wel deden. Er was tijd genoeg om te scoren, maar we reageerden als een team in shock. Ik begrijp die reactie niet."

Dat gebeurde echter niet alleen tegen Leicester. Er zijn meer dan genoeg wedstrijden om de slechte mentaliteit van Chelsea aan te tonen en het resultaat is niet eens doorslaggevend. Tegen Manchester United, Crystal Palace, Wolverhampton, Tottenham en nu dan Leicester City speelde de vloek van de 'rare reacties' op en dat kost de club veel punten.

Een mogelijke oplossing is het ontwikkelen van leiderschappen in de huidige spelersgroep, of het aantrekken van nieuwe aanvoerders. De club vierde hoogtijdagen met spelers als John Terry, Didier Drogba en Frank Lampard, die naast enorm veel voetbaltalent ook over een ijzeren wil beschikten. Dat heeft Chelsea nodig en het moet meedogenlozer worden als er een voorsprong op het scorebord staat.

Gebrek aan een topspits

Eden Hazard heeft zich opererend als valse negen opgewerkt tot belangrijkste aanvaller. Niets ten nadele van zijn grote klasse, maar het mag bij een topclub niet zo zijn dat de twee centrumspitsen (Alvaro Morata en Olivier Giroud) samen slechts zes goals hebben geproduceerd als de competitie bijna halverwege is.

Chelsea heeft haar formatie aangepast op de acht doelpunten van Hazard, maar Leicester heeft duidelijk aangetoond hoe dit gevaar te neutraliseren is. De Foxes zetten achterin een blok neer waardoor hij, Pedro en Willian erg weinig ruimte kregen om hun magie te etaleren.

Giroud werkt als een paard en heeft een goede invloed op zijn medespelers, maar het WK heeft al aangetoond dat hij anderen nodig heeft om de rol van topscorer op zich te nemen. Morata had die man moeten zijn, maar hij heeft het zwaar onder de druk die op zijn schouders ligt. Bij Juventus en Real Madrid hielden ploeggenoten hem uit de wind, maar de 58 miljoen pond die Chelsea betaalde zorgen ervoor dat hij nu zelf de hoofdpersoon moet zijn.

Tot nu toe is de 26-jarige aanvaller daar niet in geslaagd. In anderhalf jaar tijd viel hij meer op met blessures, klachten, gele kaarten en excuses dan met goals. De Spaanse nationale ploeg had hem niet nodig op het WK en veelzeggend was ook dat Sarri hem in de topper tegen Manchester City ook buiten de selectie liet.

Die degradatie is een trieste gewaarwording voor een speler die duidelijk over enorm veel talent beschikt. Geduld is echter niet oneindig in de voetbalwereld en dit kan het moment zijn waarop Chelsea beslist dat de transfermarkt uitkomst moet bieden.

Chelsea onderzocht naar verluidt afgelopen zomer de mogelijkheid om in de persoon van Gonzalo Higuain een echte topspits in te lijven en inmiddels doet het verhaal de ronde dat men hem nog steeds wil. Het kan ook dat Sarri blijft kiezen voor een valse negen, maar ook dan zijn snelle, wendbare spelers als Christian Pulisic, Nabil Fekir en Ousmane Dembélé eerder opties dan Morata.

Anderen suggereren dat het gebrek aan een sterk Plan B het probleem is, maar de 59-jarige trainer werd aangetrokken in de wetenschap dat hij nooit wenst af te wijken van zijn tactische opvattingen. Dan is er nog onrust onder de wisselspelers en dat speelde hem ook al parten bij Napoli.

Het laatste punt van zorg is dat Chelsea haar jeugdspelers van wereldklasse in het eerste team moet in zien te passen, maar om dat goed te begeleiden is het nodig dat een trainer langere tijd op zijn post blijft zitten. De hoop is dat Sarri die man is, dus het vinden van een spits en het oplossen van de mentale kwestie zou een goed uitgangspunt zijn. Andere problemen zijn van later zorg en de concurrenten van Manchester City en Liverpool hebben aangetoond dat het grote dingen mogelijk zijn met een goede fundering.