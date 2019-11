"Geen toeval dat Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt naar Italië zijn gegaan"

Jordi Cruijff maakt zich zorgen om de toekomst van de Spaanse competitie.

De trainer van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan, die bijna zijn hele voetballoopbaan in Spanje speelde, constateert dat LaLiga moeite heeft om financieel de aansluiting te behouden met de Engelse Premier League en de Italiaanse .

"Van de Europese topcompetities is de Spaanse fiscaal oninteressant voor buitenlandse voetballers", zegt Cruijff tegenover Voetbal International. "In Italië heeft de regering fiscaal zeer aantrekkelijke regelingen voor spelers gemaakt. Vanaf volgend jaar is voor voetballers de helft van hun inkomen belastingvrij, waardoor ze over hun hele salaris slechts 21 procent belasting betalen. In Spanje en Engeland is dat 45 procent."

De Engelse clubs zijn daar nog wel tegenop gewassen volgens Cruijff. "In Engeland heb je de gigantische tv-deals, waardoor clubs alsnog een netto vermogen kunnen bieden. Daar kan Spanje niet tegenop. Ik snap dat mensen zich afvragen waarom voetballers procentueel minder belasting zouden moeten betalen dan anderen. Aan de andere kant: in Spanje is voor veel mensen voetbal belangrijker dan politiek."

Cruijff stelt vast dat de kwaliteit van spelers in LaLiga de laatste jaren achteruit is gegaan. "Kijk, Cristiano Ronaldo is weg, Neymar is weg, Matthijs de Ligt verkoos boven . Dat is volgens mij geen toeval."

"De gevolgen worden nu nog ondervangen. Maar hoe vaker topspelers voor andere competities dan LaLiga kiezen, hoe groter de kans dat Spaanse topclubs de aansluiting in de gaan missen."