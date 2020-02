Geen respect voor de FA Cup? Liverpool's jongelingen hebben geschiedenis geschreven

Neil Critchley's talenten produceerden dinsdagavond een overwinning in de FA Cup die nog jaren herinnerd zal worden.

Deze kids. Deze gekke, heroïsche kids.

's droom in de gaat verder na één van de meest opmerkelijke overwinningen in de rijke historie van de club.

Op een avond waarop The Reds hun jongste elftal ooit het veld in stuurden, terwijl de A-selectie vrijaf kreeg en Jürgen Klopp op zijn laptop toekeek, deden de spelers van Onder-23 wat ze moesten doen.

Shrewsbury Town was naar Anfield gekomen om voor een stunt te zorgen. Die stunt kwam er ook, maar dan wel ten koste van de ploeg uit League One.

Het is eigenlijk niet eens juist om deze ploeg Onder-23 te noemen. Zeven spelers van Critchley's elftal waren tieners en drie - Liam Millar, Adam Lewis en Jake Cain - maakten hun debuut. De gemiddelde leeftijd van het basisteam was 19 jaar en 102 dagen.

Curtis Jones, die vorige week zijn negentiende verjaardag vierde, is nu de jongste aanvoerder ooit van Liverpool in een officiële wedstrijd. En wát een prestatie zette hij neer. "Aan zelfvertrouwen geen gebrek", had Critchley maandag nog gezegd op de persconferentie. Na de wedstrijd wist iedereen precies wat hij bedoelde.

Jones is iemand die een absolute ster kan worden en dat onderstreepte hij met zijn spel. Hij nam zijn verantwoordelijkheid, hij eiste de bal op en dreef zijn team naar voren. "Een leider op het veld", is hoe Pedro Chirivella, uitblinker op het centrale middenveld, zijn teamgenoot omschreef.

Bij Liverpool's winnende doelpunt (1-0) kwam enig geluk kijken. Een treffer van Shaun Whalley was door de VAR al afgekeurd wegens buitenspel toen Neco Williams een kwartier voor tijd, zoals hij in de heenwedstrijd ook al deed, een eigen doelpunt forceerde met een voorzet vanaf rechts.

Ro-Shaun Williams, oud-speler van , was degene die de bal ongelukkig achter doelman Max O'Leary kopte. Diepe teleurstelling voor hem, grote vreugde voor de thuisploeg. Harvey Elliott, de Liverpool-speler die het dichtst bij Williams stond, vierde het doelpunt alsof hij 'm zelf had gemaakt. Het maakte niemand iets uit. Dit was een treffer voor iedereen in het rood.

Het was ook een doelpunt dat Liverpool wel verdiende. Van Caoimhin Kelleher in het doel tot de onvermoeibare Liam Millar voorin, het waren allemaal helden. Jones was briljant, net als Chirivella. Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg leverden een prestatie waar landgenoot Virgil van Dijk trots op zou zijn. Williams en Lewis speelden uitstekend als vleugelverdedigers, terwijl Cain, Elliott en Leighton Clarkson hun jeugdige overgave mixten met tactische discipline.

De talenten en hun coach verdienden elke seconde van de staande ovatie die ze kregen na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Andy Madley. "Er kwam een hoop emotie los", aldus Critchley. "Laten we eerlijk zijn, waarschijnlijk gebeurt dit nooit weer."

Geen wonder dat fans van Liverpool hun club zo speciaal vinden. Anfield produceert keer op keer zulke momenten. Die ongelooflijke momenten waarbij je in je ogen wrijft en aan de persoon naast je vraagt of dat echt gebeurd is.

Dit was natuurlijk niet te vergelijken met de heroïsche wedstrijden tegen , of Saint-Étienne, maar hij zal net zo lang worden onthouden. Het was Shrewsbury tegen de jeugdacademie van Liverpool, en de talenten van Liverpool heersten.

Ze werden toegejuicht door James Milner, die maandag met het team trainde op Melwood. De routinier had Critchley gevraagd of hij voorafgaand aan het duel in de kleedkamer mocht komen.

"Hij gaf wat spelers advies en liet merken dat hij iedereen steunde", aldus de manager. "Hij was heel uitgesproken en vocaal. En hij was oprecht blij met hoe de jongens hebben gespeeld. Ik kan hem niet vaak genoeg bedanken."

Milner genoot van iedere minuut en dat deed hij zeker niet alleen. De tribunes van Anfield zaten vol, mede door de beslissing van Liverpool om de toegangsprijzen flink te verlagen. Als je ziet wat de fans uiteindelijk voorgeschoteld kregen, hadden velen best het volle pond willen betalen.

Hoe zou men bij naar dit duel hebben gekeken? De Londenaren zijn de tegenstander in de volgende ronde en tegen die tijd kunnen we Klopp en zijn A-spelers weer aan de aftrap verwachten, al grapte Critchley wel dat hij voor dat duel zijn agenda even zou checken. Sommige van zijn spelers zullen vinden dat ze genoeg hebben laten zien, ook in de vorige ronde tegen , om in Klopp's plannen voor te komen.

En zo blijft het winnen van de treble voor Liverpool nog steeds een mogelijkheid. De club zal zich deze avond nog jaren blijven herinneren, daar is geen twijfel over mogelijk.

Geen respect voor de FA Cup? Dat was juist zo'n avond die de magie van de Engelse beker kan doen herleven.