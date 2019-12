'Geen ontwikkelingen' rond Van de Beek: 'Veel mondelinge toezeggingen'

Donny van de Beek wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid.

Volgens -clubwatcher Freek Jansen van het Algemeen Dagblad zijn er momenteel echter geen ontwikkelingen rond een eventuele transfer van de Ajacied.

De Telegraaf meldde vrijdag juist dat de 22-jarige middenvelder zo goed als zeker voor ongeveer 55 miljoen euro naar gaat en dat hij een overstap naar heeft geweigerd.

Jansen laat weten dat zijn krant het niet naar buiten bracht omdat het voor hen 'geen nieuws' was. "Wij hebben navraag gedaan en het kamp-Van de Beek laat weten dat er geen ontwikkelingen zijn", aldus de clubwatcher bij Pantelic Podcast .

"Het is algemeen bekend dat Real hem al maandenlang wil en het is ook algemeen bekend dat hij - met potlood - na dit seizoen naar Real gaat."

"Sinds vorig jaar november is Real met hem in de weer. Ze wachten het moment af. Als ze hem echt hadden willen hebben hadden ze hem afgelopen zomer genomen."

De voorkeur van Van de Beek ligt volgens Jansen in een zomerse overstap naar de Spaanse grootmacht. "Hij wil naar Real", stelt hij. "Dat is logisch, want het is de absolute top."

"Maar het is een verstandige jongen met verstandige mensen om zich heen. Ze gaan niets overhaasten. Dus ze vinden het niet erg dat hij bij Ajax is gebleven. Sterker nog, het is voor zijn ontwikkeling heel goed."

"Hij gaat nóg beter naar Real Madrid. Er liggen veel mondelinge toezeggen. Hij blijft tot het einde van het seizoen bij Ajax en vertrekt in principe als Real het bedrag op tafel legt dat Ajax wil hebben."

Het contract van Van de Beek in de Johan Cruijff ArenA loopt tot medio 2022.