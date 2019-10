Geen grote zorgen bij Ten Hag: "Feyenoord totaal andere tegenstander"

Ajax verloor woensdagavond met 0-1 van Chelsea in de groepsfase van de Champions League.

De meeste aandacht ging na afloop uit naar het afgekeurde doelpunt van Quincy Promes, die volgens de VAR buitenspel stond. Later bleek dat dit een discutabele beslissing was. Trainer Erik ten Hag wil evenwel niet te lang stilstaan bij de nederlaag in Europees verband, want zondag staat De Klassieker tegen op het programma.

Ten Hag geeft donderdag op een persconferentie aan dat hij de knop alweer heeft omgezet. De focus ligt wat hem betreft weer op de . "We kunnen er lang en breed over praten, maar hij is niet gegeven. Het was eigenlijk een reglementaire goal, maar dan zit het niet mee. In het begin ook al niet. Het was wel of geen buitenspel en daarna de penaltysituatie (vermeende handsbal , red.). Dat moet je accepteren en zo beschouwen wij dat ook."

Donny van de Beek gaf na afloop van het treffen met Chelsea aan dat hij zich 'ongelooflijk genaaid' voelde, maar Ten Hag gaat niet mee in de woorden van de middenvelder. "In dit soort wedstrijden zijn details bepalend. Er waren twee momenten dat het geluk niet aan onze zijde was." Het verhaal-Chelsea is voor de -trainer afgesloten. "Ik ga er verder geen energie aan verspillen. Ik kijk naar mijn elftal, naar wat we verkeerd hebben gedaan en van daaruit gaan we verder."

Sergiño Dest sprak over 'vermoeidheid en pijntjes' bij Ajax, al denkt Ten Hag dat de vleugelverdediger vooral over zichzelf praatte. "Het is ook niet onlogisch dat hij vermoeid is. Hij is een speler die vorig jaar nog bij Ajax Onder-19 en Jong Ajax speelde. Nu moet hij op een totaal ander niveau spelen en dat vraagt aanpassing. Maar ik weet zeker dat hij dat heel snel gaat doen."

Ten Hag verwacht zondag een totaal andere wedstrijd, als Feyenoord op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. "Chelsea is de top van de Premier League en Europa. Feyenoord is een totaal andere tegenstander. Daar moeten we ons op instellen en daar ben ik nu mee bezig. We weten wat zo'n duel kan losmaken en daar moeten we klaar voor zijn", aldus de coach van de koploper, die weet een bijzondere clash voor de deur staat. "De Klassieker die staat altijd op zich. Dan komen er krachten en machten los bij beide teams. We moeten zorgen dat we aan de goede kant zitten en dat moeten we afdwingen. Ik kijk naar Ajax, wij moeten het team verder ontwikkelen en daarin moeten we zondag een volgende stap zetten in een wedstrijd met veel emoties." De Klassieker in Amsterdam begint zondag om 16.45 uur.