"Geen grap, Feyenoord verkocht me nadat ik de hoogste boete ooit had betaald"

Jean-Paul Boëtius keerde in de zomer van 2017 terug bij jeugdliefde Feyenoord, maar een groot succes werd zijn rentree in De Kuip niet.

De buitenspeler vertrok een jaar later zelfs alweer door de achterdeur naar het Duitse , waar hij inmiddels is uitgegroeid tot een belangrijke speler.

Met de kennis van nu noemt Boëtius zijn verhuizing naar Duitsland 'de beste beslissing die ik heb kunnen nemen', al voelde dat ruim een jaar geleden wellicht anders.

wilde vorige jaar zomer per se afscheid nemen van de enkelvoudig Oranje-international nadat hij na een oefenwedstrijd tegen weigerde om mee te trainen met de reserves en niet lang daarna een rode kaart kreeg tegen .

"De situatie was zó erg, dat Feyenoord me met een strik om naar Mainz had willen brengen, als ik er al niet zelf naartoe was gereden. Zó graag wilden ze van me af. Martin van Geel (toenmalig technisch directeur, red.) zei: 'Ik heb met de trainer gesproken en hij gaat je nooit meer gebruiken.'"

"Ik vertelde dat ik die gok dan maar zou nemen. Ik ken mezelf toch en ook mijn kwaliteiten", blikt hij terug in gesprek met Voetbal International. Boëtius kreeg vlak daarna echter ook van trainer Giovanni van Bronckhorst te horen dat 'de put leeg was'.

"Ik merkte dat hij er écht zo in stond. Als ik terugkwam, moest ik met de beloften trainen en daar zou het dan ook bij blijven, want dat elftal speelde nauwelijks wedstrijden. Nou, als ze me dan echt zo graag wilden lozen, dan moest het maar."

Deze mededeling kwam destijds hard aan bij Boëtius, die verwacht had dat zelf opgeleide spelers wat extra krediet zouden hebben. De aanvaller kwam echter tot de ontdekking dat dit niet het geval was.

"Jeugdspelers worden kritisch benaderd. Ze fluiten je uit. Tonny Vilhena werd zelfs als een geldwolf neergezet, ik als een onhandelbare jongen. En waarom eigenlijk? Daarop kan ik geen antwoord bedenken."

Boëtius kijkt al met al met een wat 'lullig' gevoel terug op zijn tweede vertrek bij Feyenoord. Dit idee wordt nog versterkt door het feit dat hij na de wedstrijd tegen Fenerbahçe de maximale boete opgelegd kreeg door Van Geel.

"De hoogste ooit aan een speler van Feyenoord, dat record draag ik vermoedelijk voor de rest der tijden met me mee. Maar toen ik had betaald, werd ik verkocht. Geen grap. Ik zou het bedrag eigenlijk nog moeten declareren..."