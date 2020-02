"Geen gemakkelijke opdracht, maar wij zouden wel van dit Liverpool winnen"

Arsenal werd in het seizoen 2003/04 ongeslagen en de Invincibles schopten het uiteindelijk tot 49 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag.

Dat record ligt echter onder vuur, nu al 43 duels op rij ongeslagen is in competitieverband. Jens Lehmann, destijds de doelman van , heeft veel respect voor the Reds, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.

"Het verhaal van Liverpool is ongelooflijk", deelt Lehmann complimenten uit bij de uitreiking van de Laureus World Sport Awards in Berlijn. "Het is een fantastisch elftal, dat op organisatorisch gebied enorm goed in elkaar zit, al hebben ze over geluk soms niet te klagen."

"Dat is echter geen kritiek. Wij hadden bij Arsenal soms ook geluk. Ik geloof er heilig in dat je door hard werk geluk afdwingt." Lehmann verlegt de aandacht weer naar Liverpool. "Ze hebben nu de kans om uit te groeien tot Invincibles", concludeert de voormalige sluitpost.

"Ik denk dat alleen ze daar vanaf kan houden." Het elftal van manager Josep Guardiola krijgt op 4 april bezoek van Liverpool, dat tegen die tijd wellicht al kampioen is. De voorsprong op Manchester City bedraagt 25 punten, al heeft de koploper in de Premier League wel een wedstrijd meer gespeeld.

In de optiek van Lehmann profiteert Liverpool optimaal van het feit dat de Premier League tegenwoordig minder sterk is dan zestien jaar geleden. "Sommige teams hebben al verloren voordat ze tegen Liverpool moeten aantreden."

"Ik wil hun succes niet naar beneden halen, want het is duidelijk dat ze een geweldig elftal hebben. Ze hebben pas één keer gelijkgespeeld, dat maakt het nog specialer. Ik denk echter wel dat wij met het Arsenal van toen van dit Liverpool zouden winnen."

"Geen gemakkelijke opdracht, maar ik vind wel dat we met dat elftal van Arsenal meer individuele klasse hadden dan het huidige Liverpool. Vergelijken is altijd moeilijk."

"Maar als ik kijk naar de individuele kwaliteiten en de snelheid die we destijds bezaten, dan zijn wij in het voordeel", aldus Lehmann, die het ook lastig vindt om Arsène Wenger met Jürgen Klopp te vergelijken.

"Wenger was 22 jaar lang succesvol. Maar Klopp heeft Liverpool zo verbouwd dat ze beiden trots mogen zijn."