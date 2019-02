Geen enkel risico met Messi: "We wisten dat hij niet helemaal fit was"

Barcelona-trainer Ernesto Valverde liet Lionel Messi woensdagavond tegen Real Madrid niet aan de aftrap verschijnen.

De Argentijn raakte afgelopen weekend geblesseerd in het duel met Valencia, waarin hij tweemaal trefzeker was. Messi speelde de competitiewedstrijd uit, maar Valverde durfde het woensdag niet aan om de aanvoerder vanaf de eerste minuut te laten spelen in de eerste halve finale van de Copa del Rey. Na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen de Koninklijke vertelde de coach van de Catalanen dat hij geen enkel risico wil nemen met Messi.

Messi begon met warmlopen bij een 0-1 achterstand en kwam in de 63e minuut binnen de lijnen nadat Malcolm vlak daarvoor voor de gelijkmaker had getekend. "Hij was in orde, maar we kunnen geen risico nemen met deze blessure", zo gaf Valverde na afloop van het gelijkspel aan, geciteerd door Marca . "Hij was niet volledig fit. Hij kampte met wat ongemakken en we moesten een knoop doorhakken waarbij iedereen zich goed zou voelen."



Valverde had Messi het liefst aan de aftrap laten verschijnen. Met oog op de rest van het seizoen hield hij de aanvaller een uur lang op de bank. "Als trainer moet je lastige beslissingen nemen. Maar het moet in het voordeel van de speler en het team zijn. Er spelen veel factoren mee", aldus de trainer. "Nogmaals: hij is in orde. We weten dat hij niet volledig fit is, maar wisten ook dat hij beslissend kan zijn in de slotfase."



"We wisten dat hij niet helemaal fit is", aldus Piqué tegenover AS . "Hij weet ook dat er heel belangrijke wedstrijden aan zitten te komen. Het is voor ons belangrijk dat hij er dan ook bij is. We wisten op voorhand dat hij niet negentig minuten zou kunnen spelen. Hij wilde liever invallen in de tweede helft. Gelukkig zijn we nog in leven en kunnen we terugkijken op een goede wedstrijd."